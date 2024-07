Pression de pneus : les pilotes vont-ils souvent se laisser doubler ?

La gestion de la pression du pneu avant est devenue un élément important en MotoGP depuis un an. Les pilotes préfèrent une pression relativement basse, qui augmente la surface de contact au sol et donc le niveau d'adhérence, cependant Michelin a jugé nécessaire de fixer une pression minimale, pour éviter des déformations trop importantes des pneus et assurer leur intégrité.

Dans la deuxième partie de la saison 2023, des pénalités en temps, de plus en plus lourdes, étaient au programme. Cette année, ce sont même des exclusions qui étaient prévues, néanmoins le règlement a finalement été allégé : Michelin a accepté de revoir à la baisse la pression imposée et une sanction en temps, de 16 secondes le dimanche et de huit secondes pour un sprint, a été décidée si un pilote passe trop de tours sous le seuil fixé, lequel peut évoluer selon les circuits.

La situation a été sous contrôle dans la plupart des courses, cependant les équipes ont parfois la volonté de jouer avec la pression du pneu avant. Si un pilote part en milieu de grille, il a de fortes chances de se retrouver au cœur d'un groupe et dans le sillage de ses adversaires, la température de la gomme avant montera, ce qui fera également grimper la pression. La tentation est donc forte de s'élancer avec une pression volontairement trop basse, sachant qu'elle s'envolera en course... mais cette stratégie peut se retourner contre le pilote si sa course ne se passe pas comme prévu.

Revenons sur le GP des Pays-Bas. Marc Márquez s'est retrouvé en tête de son groupe, ce qui signifie que la température et la pression de son pneu n'ont pas augmenté comme Gresini l'avait anticipé. Sachant qu'il risquait une pénalité, l'Espagnol a donc volontairement laissé Fabio Di Giannantonio le doubler, mais cela n'a finalement pas été suffisant et il a été sanctionné. Le pilote VR46 s'est retrouvé dans une situation comparable dans la même course, bien qu'il cherchait uniquement à faire monter la température de son pneu.

À la lumière de ces événements, l'Italien pense que l'on verra de plus en plus souvent des pilotes perdre volontairement des positions. "Quand on roule, on a besoin d'avoir la pression la plus basse possible pour aller vite mais on a de très grosses variations de températures et de pressions selon qu'on est seul ou derrière d'autres pilotes", a souligné Fabio Di Giannantonio. "Avec cette règle, les courses sont différentes selon qu'on est seul devant ou dans un groupe, et je pense qu'on va voir beaucoup d'autres épisodes de ce type."

Fabio Di Giannantonio Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Franchement, ça a été assez étrange de ne pas le voir jusqu'ici parce qu'on a cette règle depuis l'année dernière et on savait que ça allait arriver. Désormais c'est arrivé, et je pense que ça fait clairement partie de la course. C'est plutôt dommage, parce que la course n'est pas uniquement basée sur la vitesse, mais il va plus s'agir de gérer les pneus, leur pression et leur température. Je pense qu'on s'amusera quand même, ce sera juste un peu différent."

Avant le début de la saison, Michelin jugeait les craintes des pilotes infondées, notamment grâce à la pression plus basse désormais permise, et les épisodes problématiques sont restés peu nombreux. Hormis Assen, il n'y a eu de sanctions que dans le sprint de Jerez, où la faible température en raison d'une averse a joué un rôle important, et au Sachsenring, avec plusieurs pénalités, dont une pour Johann Zarco, au terme d'une course dans des conditions plus fraîches que la veille.

Avec des sanctions en temps assez lourdes, susceptibles de faire sortir les pilotes des points, la moindre infraction peut néanmoins avoir de très grosses conséquences. Enea Bastianini, qui s'est lui aussi exprimé sur le sujet, aimerait que des pénalités plus clémentes soient mises en place.

"La question de la pression des pneus revient tout le temps", a souligné le pilote Ducati. "On perd parfois du temps en se mettant derrière un pilote. Je pense que ce n’est pas correct et qu’il faut en parler avec la Commission de sécurité, Michelin et tous les pilotes pour voir ce que l’on peut faire."

Avec Léna Buffa et Nina Prognon