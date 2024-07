Vers un MotoGP "un peu plus ouvert" avec moins de Ducati en 2025

Le MotoGP a entamé sa pause estivale après une nouvelle démonstration de Ducati, qui a réalisé un quintuplé au Sachsenring, et ce malgré les abandons de Jorge Martín, encore leader à deux tours de l'arrivée, et de Fabio Di Giannantonio. Cette insolente domination entamée en 2022 devrait être moins nette la saison prochaine, en offrant plus de place à ses rivaux.

La marque italienne va réduire la voilure et passer de huit à "seulement" six motos, Pramac s'étant engagé avec Yamaha. Elle restera la plus représentée sur la grille mais elle sera désormais la seule à n'engager que trois machines dans le millésime le plus récent, contre quatre pour tous les concurrents, entre leur équipe officielle et leur team satellite.

Cette nouvelle répartition des tant convoitées Ducati devrait bénéficier à la concurrence, qui aura deux Desmosedici en moins à battre, et cette présence numériquement réduite des motos italiennes pourrait également lui nuire puisque le constructeur pourra moins profiter de son excellent travail de partage de données. C'est en tout cas ce qu'espère Maverick Viñales, qui nourrit l'espoir de voir moins de pilotes Ducati devant.

"C'est difficile à comprendre [pour le moment]", a déclaré l'Espagnol, qui va passer de l'Aprilia officielle à la KTM de Tech3 en 2025. "Il y aura évidemment deux Ducati qui vont se battre chaque week-end pour la victoire et peut-être que les autres pourront se bagarrer un peu. Mais je ne sais comment cela va se passer s'il y a deux pilotes forts, ou deux pilotes rapides qui essayent de gagner tous les week-ends."

"Pour l'instant, ils en ont trois ou quatre, donc les données peuvent être différentes ou bien ils peuvent être un peu perdus un week-end [et se rattraper]... Mais je parle pour parler. En tout cas, peut-être que ça pourrait être plus ouvert pour les autres. Il y a peut-être la possibilité que ce soit un petit peu plus ouvert."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Si Ducati perdra une partie de son avantage, l'équipe officielle sera probablement mieux armée que jamais côté pilotes puisqu'elle réunira les deux hommes les plus titrés du plateau actuel. Pecco Bagnaia, vainqueur des deux derniers championnats et actuel leader, va accueillir Marc Márquez, en quête d'un septième titre en MotoGP.

À titre personnel, l'actuel pilote Gresini regrette de voir Ducati perdre les deux places de Pramac au profit de Yamaha, mais il juge bénéfique pour le MotoGP que les forces soient rééquilibrées. "Le championnat voulait un peu ça", a confié Márquez à DAZN.

"En tant que membre de Ducati je préfère huit motos en piste parce que nous avons plus d'informations mais en tant que passionné de MotoGP, il ne peut pas y avoir huit Ducati en piste, il faut qu'il y ait quatre Yamaha. C'est une loi qui n'est pas écrite, mais en tant que passionné du championnat, je préfère qu'il y ait quatre Yamaha, également pour que les constructeurs japonais atteignent un bon niveau, parce que le championnat en a besoin."

Avec Nina Prognon et Jose Carlos de Celis