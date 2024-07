Ducati : "Le choix de Marquez divise beaucoup"

La première partie de la saison MotoGP qui vient de se clore avec l'entrée dans la trêve estivale a été passablement animée par de grands transferts en vue des deux prochaines années. Ducati a ainsi longtemps centralisé l'attention, pour finir par s'octroyer les services du plus grand champion du peloton actuel, Marc Márquez, qui va rejoindre dans son équipe officielle Pecco Bagnaia, vainqueur des deux derniers titres et aujourd'hui à nouveau leader du championnat.

Ce choix, que l'on sait découler d'une volonté de sa part de ne pas perdre la star espagnole, Claudio Domenicali l'a défendu dans une interview accordée à Sky en Italie, pendant le week-end du GP d'Allemagne. Et le PDG de Ducati a assumé au passage les effets collatéraux que cette décision a eus sur la mise en place de la future grille MotoGP.

"Il s'est passé beaucoup de choses, nous avons lu beaucoup de choses, différents types de commentaires. Il est clair que nous avons un peu redistribué les cartes, puis quand le jeu de dominos commence, une série de choix se produisent qui conduisent d'une certaine manière à une situation différente pour l'année prochaine", a expliqué Claudio Domenicali.

"Mais c'est un peu le résultat des choix que nous avons faits. Depuis longtemps, nous avons choisi de nous concentrer sur des jeunes comme Pecco et de les faire grimper. Quand des jeunes deviennent Champions du monde, les nouveaux jeunes qui arrivent ont plus de mal à trouver une place. Il était impossible de garder tout le monde."

Malgré tout, le PDG de Ducati assure que la marque n'a pas perdu de vue sa volonté de former les pilotes qui représentent l'avenir du MotoGP : "J'ai entendu dire que nous changions de stratégie, que nous n'avions plus de jeunes. Je pense que les faits disent le contraire, car nous avons Fermín Aldeguer, qui est l'un des pilotes prometteurs et qui sera avec nous l'année prochaine. Non seulement nous ne changeons pas cela, mais nous voulons aussi le renforcer."

Ducati va perdre deux motos et au moins trois de ses pilotes actuels en 2025. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"C'est le résultat de notre choix de nous concentrer aussi sur le développement de la moto 2027", a encore justifié le responsable italien au sujet du recrutement de Marc Márquez. "Personne n'en parle, mais c'est quelque chose qu'il va falloir très bien mener, donc il est très important de penser à ce que nous faisons aujourd'hui dans ce beau championnat, [mais aussi] l'année prochaine et plus tard."



On le sait, au-delà de la valeur des deux noms de Márquez et Ducati aujourd'hui associés, ce qui a beaucoup contribué à amplifier la résonance de ce transfert, c'est la manière dont le choix s'est fait, avec un retournement de situation ayant fait suite au refus du #93 de courir pour Pramac pour laisser Jorge Martín intégrer l'équipe d'usine.

"Cela a été un choix très difficile pour nous, car nous aimons beaucoup Jorge", a indiqué Claudio Domenicali lorsqu'il a été interrogé sur les réactions suscitées par cette promotion du #93. "Le choix était donc entre Jorge et Marc. Jorge est avec nous depuis longtemps, il est très fort. Cela a été très difficile. Le temps nous dira si c'était le bon choix ou non."

Pour le PDG de Ducati, les critiques ont aussi une autre origine, liée aux polémiques passées qui ont concerné Márquez : "Le choix de Marc divise beaucoup, bien plus en Italie que dans le reste du monde compte tenu de son histoire et de ce qui est arrivé par le passé. D'après ce que je lis, personne ne remet en cause son talent, mais beaucoup ont des opinions très tranchées sur son histoire."

Le choix de Marc divise beaucoup, bien plus en Italie que dans le reste du monde compte tenu de son histoire et de ce qui est arrivé par le passé.

Le fait est en tout cas qu'en choisissant Marc Márquez, Ducati a envoyé à la concurrence Jorge Martín et Enea Bastianini, départs auxquels s'est ajouté celui de Marco Bezzecchi. Était-ce le risque à prendre, quitte à ce que les autres constructeurs en sortent renforcés ? "Nous, nous espérons que non, dans le sens où il faut les pilotes, la moto, la technique. Il faut bien doser son énergie", a justifié Claudio Domenicali.

"Il y a aussi un problème général de durabilité de cet environnement, plusieurs entreprises font des choix qui, selon moi, ne sont pas très durables, mais ce n'est que mon avis. Nous portons beaucoup d'attention à ce que l'entreprise forme un ensemble − les courses, l'entreprise, les familles à Borgo Panigale. [Nous veillons à] équilibrer ce que nous dépensons pour développer la moto avec ce que nous dépensons pour les pilotes."