Quartararo atteint une limite "super rapidement" sur les circuits

Alors que Ducati parvient à progresser tout au long des week-ends de course, en s'appuyant notamment sur les riches données à sa disposition, certains de ses concurrents plafonnent rapidement. C'est régulièrement le cas d'Aprilia, capable de battre des records le vendredi mais rarement de lutter avec les Ducati le dimanche, ce que Maverick Viñales a vécu au Sachsenring. Chez Yamaha, Fabio Quartararo exploite lui aussi très rapidement le potentiel maximum de sa moto.

"Quand je commence les séances, si on regarde les deux premiers tours, je suis toujours dans les cinq ou six premiers", a expliqué le Français. "Après, c'est notre limite, on l'atteint super rapidement et c'est là qu'est le problème."

Yamaha paie peut-être le manque d'évolution sur sa moto ces dernières années. Alors que la Ducati a évolué constamment, ce qui contraint les pilotes à trouver leurs repères en arrivant sur chaque piste, la moto japonaise conserve des caractéristiques clés et Quartararo sent qu'il n'a aucune marge de manœuvre dans les réglages, malgré des choix assez aventureux dans certaines courses cette année.

"Pour moi, actuellement, nous connaissons notre base et nous ne faisons jamais vraiment de progrès par le biais des réglages. Mais on peut toujours faire pire ! Au final, c'est quelque chose à prendre en compte : en essayant de progresser, on peut empirer."

"Parfois, on sait qu'il faut tester de très nombreuses choses, mais je pense que parfois… Je ne dis pas qu'il faut toujours garder toujours la même moto, mais [...] je crois que cette année, je n'ai jamais autant changé la moto [par rapport à] ces six dernières années avec Yamaha. Je pense que c'est plus une question de trouver une solution par le biais des composants que par les réglages."

Des nouveautés seront en effet nécessaires car quels que soient les changements tentés par Quartararo dans ses réglages, les mêmes faiblesses demeurent. Le nouveau moteur lancé à Assen a apporté de légers progrès mais il compte sur une nouvelle version qui arrivera dans plusieurs semaines, qui devrait améliorer le comportement de la moto, toujours aussi problématique sur tous les circuits.

"Pour moi, il y a deux choses vraiment importantes, selon la piste. Premièrement, le turning et le grip : c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Avec le nouveau moteur, nous avons fait progresser le turning, pas le grip. Mais c'est quelque chose de vraiment important pour nous."

"Le grip, particulièrement [au Sachsenring], où vous restez sur l'arrête… Il y a plein d'endroits où l'on ne peut pas faire la différence avec le pilotage. C'est clairement juste l'adhérence. Globalement, du virage 5 jusqu'à l'arrivée au virage 8, je suis de travers. Donc je peux rattraper ou faire ce que je peux, mais bon…"

Quartararo a longtemps réclamé des changements par le passé, notamment pour avoir plus de puissance, et il a fini par obtenir gain de cause... sans que cela soit véritablement bénéfique puisque cela s'est fait au détriment du comportement de la moto. Il veut maintenant chercher à faire confiance aux ingénieurs, notamment ceux en provenance de Ducati, pour trouver la bonne direction.

"Mon travail est d'essayer de faire de mon mieux en piste, de donner les informations. Dans le passé, j'ai essayé de trop penser à comment la moto fonctionne, vous savez ! Je ne suis pas ingénieur et je pense qu'il y a beaucoup d'ingénieurs et de nouvelles personnes dans l'équipe, donc ils doivent travailler. Nous travaillons dur et je pense que nous avons fait des progrès, de plus de 20 secondes par rapport à l'an dernier [au Sachsenring], je crois. Mais il nous faut encore plus progresser et j'espère que ce sera le cas en seconde moitié de saison."

