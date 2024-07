Yamaha : "Nous commençons à voir la lumière"

Si les constructeurs européens jouissent aujourd'hui d'une supériorité réelle sur la grille MotoGP, les deux marques japonaises ne semblent plus vraiment dans le même bateau après la première partie de cette saison 2024. Alors qu'Honda paraît englué dans ses soucis, Yamaha montre des signes de progrès et bâtit des fondations pour la suite.

La marque d'Iwata s'est assurée de retrouver une équipe satellite et a prolongé tôt dans l'année Fabio Quartararo, les deux objectifs principaux que s'était fixés Lin Jarvis avant son départ prochain. Du côté des performances, le retard reste notable, cependant le Français et son coéquipier Álex Rins parviennent à se détacher des dernières places où ils laissent de plus en plus les quatre Honda en lutte entre elles, le signe notamment d'un effort de développement plus perceptible chez Yamaha.

Est-ce la lumière au bout du tunnel ? Pas encore, nous assure Massimo Meregalli, mais la moitié du chemin pourrait bien être faite. Le directeur de l'équipe a fait le point sur la situation avec Motorsport.com en marge du GP d'Allemagne.

Yamaha a connu de bons moments pendant la première partie de la saison, avec des qualifications directes pour la Q2, ainsi qu'un podium dans la course sprint de Jerez. Que vous manque-t-il pour être plus réguliers ?

D'une manière générale, les performances de la moto. Avec Álex, nous avons déjà atteint directement la Q2 quelques fois, et avec Fabio aussi. Malheureusement, il a été 11e à plusieurs reprises [le vendredi], ce qui veut vraiment dire manquer la Q2 pour rien. La compétition est très, très élevée désormais. Il y a huit Ducati, qui est la meilleure moto du paddock. Et avec Aprilia et KTM, la concurrence est maintenant très forte.

Mais le fait que nous soyons proches du top 10 est très important. Certes, nous ne sommes pas fiers d'être là, et nous aimerions être plus haut, mais c'est un signe que nous progressons. Et bien sûr, il faut aussi avoir de la chance, parfois, et dans ce processus, nous serions chanceux de trouver quelque chose, et ensuite je pense que nous pourrions commencer chaque Grand Prix avec comme objectif réel, mais aussi comme possibilité, d'accéder à la Q2 à chaque course.



Le temps de course de Fabio à Assen aurait été suffisant pour gagner l'année dernière, sauf que Pecco Bagnaia a rallié l'arrivée 30 secondes plus vite cette année ! Est-ce que le fait que le niveau est si élevé complique le retour des équipes qui ont un retard à combler ?

Pour moi, ce grand écart n'est pas dû à l'amélioration de la moto. Parce que 30 secondes, c'est... Il est clair que les pneus se sont améliorés, il y a probablement le fait que l'état du bitume était bon, que la température était bonne. C'est donc un mélange de choses qui donne la possibilité d'être à ce point rapide.



Ducati semble effectivement avoir trouvé la clé pour exploiter au maximum les nouveaux pneus, alors que les autres ont encore des difficultés.

Oui, c'est vraiment un domaine dont nous sommes conscients. Mais si nous l'avions su, nous aurions certainement pu résoudre le problème. Quand vous pensez avoir atteint un bon niveau de connaissance ou de compréhension des pneus, vous vous trompez parce qu'il y a toujours quelque chose à en apprendre, sur comment les utiliser, comment les gérer. C'est vraiment un troisième élément qui doit être traité de manière appropriée.

La route est-elle encore longue pour que Yamaha rattrape les motos européennes ? Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Peut-on dire que vous voyez la lumière au bout du tunnel ?

Oh, non. Nous sommes peut-être au milieu. Nous commençons à voir la lumière.



La dernière spec moteur que vous avez apportée à Assen a reçu d'excellents commentaires de la part de Fabio et d'Álex. Est-ce une bonne base à partir de laquelle construire la suite ?

Oui. Ce moteur nous apporte une meilleure maniabilité, plus de couple. Il est certain que c'est un pas en avant, mais seulement d'une manière positive. Parfois, ça nous arrive souvent, on trouve toujours quelque chose de positif, mais il y a aussi quelque chose de négatif. Et avec ce moteur, le test a été très positif, sans aucun point négatif.

Quel est le point faible de la M1 à l'heure actuelle ?

L'électronique, c'est certain. Nous commençons à y travailler véritablement. Et le poids de la moto. Son poids, mais aussi sa lourdeur, car ce n'est pas seulement le poids qui est à l'origine de cette lourdeur.

Vous avez prolongé le contrat de Fabio très tôt dans la saison. Quelle était l'importance d'une décision si précoce compte tenu de la situation sur le marché des pilotes ?

C'était la priorité. Vous savez, tant que vous n'avez pas signé, vous ne pouvez jamais être sûr. Fabio croyait vraiment dans le projet parce que nous lui avons dit ce que nous allions faire. Le fait d'avoir une deuxième équipe était également une priorité et nous lui avons dit que nous travaillions vraiment dur pour avoir un team indépendant [lié à] l'usine. Et je pense que nous avons réussi, parce que pour moi, nous ne pouvions pas avoir mieux que Pramac. C'est donc une très grande réussite. Le jour où il a décidé de signer pour nous était un jour important, nous étions vraiment soulagés.

Le jour où Fabio a décidé de signer pour nous était un jour important, nous étions vraiment soulagés.

Pramac sera la nouvelle équipe satellite de Yamaha à partir de la saison prochaine. Êtes-vous satisfait de ce nouveau partenariat ?

Oui, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de meilleure équipe, c'est donc une réussite. Et nous comprendrons encore mieux l'année prochaine ce qui nous a manqué cette année. Aujourd'hui, nous devons tout faire par nous-mêmes, jusqu'au fait de comparer toutes les specs des pneus. Pour nous, c'est parfois devenu compliqué.

Et avec eux, ce sera une façon de travailler complètement différente de celle que nous avions l'habitude d'avoir dans le passé. Avant, nous étions habitués à fournir des motos et basta. Mais avec cette nouvelle façon de faire, Pramac sera vraiment une deuxième équipe d'usine. Nous allons essayer de maximiser autant que possible ce modèle et il y aura un échange d'informations permanent. Les personnes clés seront toutes des personnes de Yamaha. Comme je l'ai dit, nous comprendrons l'année prochaine ce qui nous a manqué pendant deux ans.



Vous ne serez donc pas simplement un fournisseur, mais mettrez en place une collaboration beaucoup plus étroite.

Oui, ils auront du personnel d'usine. Ce sera vraiment une deuxième équipe d'usine.

Actuellement blessé, Álex Rins est lui aussi sur le point de prolonger son contrat. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Avant que Fabio prolonge, il y a eu beaucoup de spéculations au sujet de sa possible destination. Avez-vous été proches de le perdre ?

Je pense que c'est une question qu'il faudrait lui poser. Mais d'un autre côté, je pense qu'en signant, il a aussi envoyé un message aux autres quant au fait qu'il croyait vraiment que ce que nous faisions pouvait apporter des résultats. Et maintenant, nous travaillons vraiment très dur avec un seul objectif, celui de respecter ce que nous avons promis.



Quel poids a-t-il dans le rythme de développement ? Parce qu'il a toujours fait pression pour obtenir de nouvelles pièces, et cela semble se voir désormais.

Disons qu'il a un poids important par ses demandes et à travers ce que nous faisons. Mais il représente également une valeur ajoutée dans la manière dont les pièces sont testées. Avec lui, vous n'avez aucun doute, car l'un des points forts de Fabio est qu'il se donne toujours à 100%. Même s'il est parfois difficile pour lui de comprendre, et il l'a dit, nous pouvons vérifier les données, parce que nous pouvons vraiment comparer un tour avec l'autre. Nous savons que ces données sont compatibles, parce qu'il pousse tout le temps, et c'est l'un de ses points forts. Quand nous sommes allés à Valence, il a fait 100 tours, et 80 d'entre eux étaient des tours faits à fond.



Álex venait quant à lui de Honda, après avoir longtemps couru pour Suzuki. Qu'a-t-il apporté à Yamaha jusqu'à présent ?

Il apporte bien sûr sa vitesse, mais il est aussi très sensible. On voit qu'il a beaucoup d'expérience. C'est aussi un bon travailleur, il apporte des commentaires précis et, comme Fabio le faisait, quand il n'est pas sûr avant de dire quelque chose qui pourrait nous faire prendre une mauvaise direction, il dit toujours 'nous devons vérifier, je ne suis pas sûr, peut-être que nous devons faire un autre test'. C'est très, très bien. Il a également réussi à créer une très bonne atmosphère dans le garage. Et un autre point fort pour moi est qu'ils s'entendent bien, Fabio et lui. C'est important.