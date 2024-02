Pression du pneu avant : la règle assouplie pour la saison 2024

Après des mois de débats et d'inquiétude, la règle sur les pressions de pneus va être adoucie pour la saison 2024 du MotoGP. Depuis le GP de Grande-Bretagne 2023, le championnat impose de passer un certain temps – 30% de la course sprint et 50% de l'épreuve principale — avec une pression au-dessus d'un certain seuil afin de garantir l'intégrité des pneus, une gomme sous-gonflée étant susceptible de s'endommager trop rapidement.

Les pilotes ont été très nombreux à juger ce niveau de pression trop élevé et même dangereux à l'avant, puisqu'un pneu surgonflé limite la surface de contact avec le sol et vient limiter l'adhérence. Les courses en peloton sont également susceptibles de faire monter la température du pneu, et donc sa pression, venant compliquer la situation et les choix à faire avant le départ pour évoluer dans une fenêtre de fonctionnement optimale.

L'inquiétude était très importante pour la saison 2024 puisque les sanctions seront renforcées. Alors que les pilotes avaient droit à un joker avant de recevoir des pénalités en temps de plus en plus lourdes l'an passé, ils seront désormais exclus à chaque infraction.

Dans un premier temps inflexible, Michelin a finalement accepté des discussions avec les équipes et le manufacturier clermontois a revu ses impératifs à la baisse. La pression de base, jusque-là fixée à 1,88 bar sur la plupart des circuits, pourra finalement être plus faible, mais les pilotes devront rester au-dessus de la référence plus longtemps.

"Cet hiver, nous avons revu toutes les données de l'an dernier et refait tous les tests de rigidité, avec des simulations circuit par circuit", a expliqué Piero Taramasso, le responsable de la compétition deux roues de Michelin à Motorsport.com. "Après ce processus, nous avons décidé de réduire la pression de 1,88 à 1,80 bar. Cela offrira un peu plus de marge aux ingénieurs et aux pilotes, qui pourront rester entre 1,8 et 2,1, avec une bonne fenêtre pour garder les pressions avant sous contrôle."

"En contrepartie, nous leur avant demandé de rester [à cette pression minimale] pour au moins 60% [des tours] pour la course du dimanche, et non 50% comme l'an dernier, parce que nous prenons un peu plus de risques. Cette nouvelle a été accueillie favorablement par les organisateurs, les équipes et les pilotes. Ce sera comme ça à partir du test du Qatar et pour toute la saison."

Taramasso a par ailleurs précisé que l'évaluation de la gamme de pneus 2024 s'était déroulée "avec succès" à Sepang, l'objectif étant de "garantir le même niveau d'adhérence" tout en assurant "une plus grande constance dans les performances" cette année. Michelin a aussi testé un pneu "dur plus" à l'avant, conçu pour répondre aux exigences de plus en plus importantes et qui pourrait être introduit au GP d'Espagne si les tests de cette semaine à Losail s'avèrent concluants. Le travail sur le pneu avant 2025 a en revanche été peu productif puisqu'un seul pilote l'a évalué en Malaisie.

Propos recueillis par Matteo Nugnes