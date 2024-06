Aprilia confirme Marco Bezzecchi pour 2025 et au-delà

Aprilia affiche complet pour 2025 ! Après avoir fait un joli coup en recrutant le leader du championnat, Jorge Martín, quand ce dernier a compris que Marc Márquez allait lui chiper le guidon officiel chez Ducati qui lui semblait promis, la marque de Noale a annoncé le recrutement de Marco Bezzecchi, comme Motorsport.com l'avait révélé il y a quelques jours. Son contrat sera pluriannuel.

"Je souhaite la bienvenue à l'un des meilleurs talents italiens, qui a fait ses preuves dans les catégories junior et surtout l'année dernière en MotoGP, où il a réalisé d'excellentes performances et remporté des victoires en solitaire", déclare Massimo Rivola, le PDG d'Aprilia Racing.

"Nous sommes impatients d'accueillir 'Bez' à Noale. L'alliance d'un pilote italien et d'une moto italienne est enthousiasmant, mais ce qui l'est encore plus, c'est la paire qu'il formera avec Jorge. Martín et Bezzecchi ont été nos premiers choix en raison de leur âge [26 et 25 ans respectivement], de leur talent, de leur courage et de leur détermination. Avec eux, nous pouvons écrire un nouveau chapitre important de l'histoire d'Aprilia Racing."

Aprilia aura ainsi un duo totalement renouvelé la saison prochaine. Aleix Espargaró a provoqué le premier changement en annonçant sa retraite en fin de saison mais la marque souhaitait conserver Maverick Viñales, même après l'annonce du recrutement de Jorge Martín. Viñales a finalement préféré se lancer dans un nouveau défi en s'engageant avec KTM et Tech3 pour la saison 2025, tout comme Enea Bastianini, que Márquez remplacera dans l'équipe officielle.

Meilleur rookie de la saison 2022, Bezzecchi s'est révélé la saison passée avec trois victoires et la troisième place du championnat, mais il peine à confirmer cette saison. Il ne compte pour le moment qu'un podium, conquis à Jerez, et n'occupe que la 11e place du championnat, derrière les trois autres pilotes disposant de la Ducati version 2023.

L'Italien a préféré rejoindre une équipe officielle, certes moins performante que Ducati aujourd'hui, que conserver une moto satellite chez VR46, même si l'équipe de Valentino Rossi pourrait disposer des Desmosedici de dernière génération en 2025, si Pramac les abandonne pour s'associer à Yamaha.

Bezzecchi aurait eu la possibilité de disposer de cette version la plus récente de la moto avec Pramac cette année, mais il avait refusé cette promotion, ne voulant pas passer d'une équipe satellite à une autre, ce qui l'aurait également coupé de l'environnement très familier de VR46. Ducati a une nouvelle fois tenté de le faire rouler sur une Ducati dans son dernier millésime et chez Pramac en 2025, mais Bezzecchi a préféré l'option Aprilia, tandis que l'équipe semble s'éloigner du constructeur.