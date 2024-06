Marco Bezzecchi a fait son choix pour 2025 : ce sera Aprilia

Les pièces du puzzle composant le plateau 2025 du MotoGP commencent à s'assembler. Tout s'est débloqué avec la décision de Ducati de promouvoir Marc Márquez, ce qui a poussé Jorge Martín vers Aprilia. Le Madrilène était annoncé comme le successeur d'Aleix Espargaró et la marque souhaitait prolonger Maverick Viñales, mais ce dernier s'est finalement engagé avec KTM et Tech3, tout comme Enea Bastianini, dont la place a été prise par Márquez chez Ducati. Aprilia a visiblement déjà trouvé le coéquipier de Martín pour la saison 2025.

Selon les informations de Motorsport.com, l'arrivée de Marco Bezzecchi devrait être finalisée dans les prochains jours. Alors que les discussions s'intensifiaient, Ducati a cherché à faire d'une pierre deux coups pour conserver Bezzecchi et Pramac, en tentant de les associer. Le plan n'a pas fonctionné et Ducati devrait voir le pilote partir pour la concurrence, alors que l'équipe de Paolo Campinoti devrait faire de même en s'associant à Yamaha.

Bezzecchi a ainsi renoncé à la possibilité de piloter une Ducati de dernière génération, en théorie la plus performante du plateau, préférant Aprilia. Il avait déjà renoncé à la possibilité de rejoindre Pramac pour la saison 2024, ce qui aurait permis de le voir associé une première fois à Martín, car il ne voulait pas quitter l'environnement de VR46, intimement lié à l'Academy de Valentino Rossi, et ne souhaitait pas passer d'une équipe satellite à une autre, privilégiant une promotion à terme dans une équipe officielle.

Cette année, Bezzecchi a ainsi hérité d'un modèle 2023, avec lequel il éprouve de sérieuses difficultés puisqu'il n'occupe que la 11e place au championnat, derrière les trois pilotes disposant de la même moto que lui, dont son coéquipier Fabio Di Giannantonio, alors qu'il comptait deux succès au même stade de la saison il y a un an.

L'entourage de Rossi agacé par la promotion de Márquez

Il est évident que l'arrivée de Marc Márquez dans le garage Ducati officiel en 2025, ce qui fera de lui le coéquipier de Pecco Bagnaia, a causé un certain malaise, pour ne pas dire de l'irritation, dans l'entourage de Valentino Rossi, au sein de l'Academy qui porte son nom et chez VR46. Motorsport.com croit savoir que VR46 est pourtant proche d'une prolongation avec Ducati qui verrait l'équipe devenir le principal partenaire du constructeur, à condition que Pramac accepte la proposition de Yamaha.

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

C'est précisément pour cette raison que la promotion de Márquez, grand rival de Rossi, est considérée comme une menace pour l'écosystème mis en place par le champion italien, qui a vu Bagnaia décrocher les deux derniers titres en MotoGP et a fait de VR46 le meilleur allié pour Ducati. "Ce qui est évident, c'est que la signature de Marc n'a pas été appréciée", nous a précisé une source bien placée. "Il a non seulement fait voler en éclat la philosophie de la marque, mais ne va pas non plus apporter de stabilité."

La place prise par Márquez chez Ducati a peut-être également suscité une réaction de défiance de la part de Bezzecchi, qui correspond parfaitement au profil recherché par Aprilia, un constructeur italien avec une volonté affichée d'aligner un pilote de la même nationalité. Son rêve de rejoindre une équipe d'usine va également se concrétiser.

Dans le même temps, Rossi continuera à étendre sa puissance sur la grille avec des pilotes issus de son Academy dans les équipes officielles de Ducati (Pecco Bagnaia), Honda (Luca Marini) et Aprilia (Marco Bezzecchi), mais aussi des liens personnels avec Yamaha, marque dont il est ambassadeur.

Si ce transfert se confirme et que VR46 hérite des Ducati de dernière génération, l'équipe pourrait accueillir le rookie Fermín Aldeguer, déjà recruté par Ducati en vue de la saison 2025 et assuré de disposer d'une moto de dernière génération. VR46 s'était déjà intéressé à lui la saison passée, avant de se tourner vers Di Giannantonio.