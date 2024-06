Aprilia annonce l'arrivée de Jorge Martín en 2025 !

L'annonce n'aura pas tardé ! Alors que Motorsport.com révélait cet après-midi que Jorge Martín, lassé des atermoiements de Ducati, avait décidé de claquer la porte, Aprilia a annoncé son recrutement avec un contrat pluriannuel, pour prendre la succession de son ami Aleix Espargaró. Cette décision confirme indirectement le choix de Ducati de promouvoir Marc Márquez dans son équipe d'usine, ce qui doit encore être officialisé.

"Laissez-moi vous présenter le nouveau pilote Aprilia, qui remplacera Aleix Espargaró", annonce Massimo Rivola, grand patron d'Aprilia Racing, dans une vidéo publiée par l'équipe sur les réseaux sociaux, avant de montrer Espargaró s'effacer devant Martín.

Aprilia n'a pas divulgué la durée du contrat de Martín, précisant seulement qu'il portera sur plusieurs saisons, mais a confirmé que les discussions se sont accélérées au cours des 24 dernières heures. "Jorge est la pierre angulaire qui nous permettra d'atteindre l'objectif que nous visons tous avec une grande envie chez Aprilia Racing", a promis Rivola. "Merci au Dr. Michele Colaninno [directeur général du groupe Piaggio] pour cette opportunité, nous avons parlé hier soir et sans perdre de temps, nous avons pris la décision."

Jeudi, on pensait en effet que Martín rejoindrait l'équipe Ducati officielle, après avoir déjà été un candidat malheureux à cette place pour la saison 2023. La veille, la marque avait visiblement annoncé à l'Espagnol son intention de faire de lui le coéquipier de Pecco Bagnaia en 2025, et son désir de placer Márquez dans son équipe actuelle, Pramac. Ducati pensait ainsi satisfaire les deux hommes, Martín voulant une place dans un team officiel et Márquez une moto de dernière génération... mais les plans ont été chamboulés dès jeudi après-midi.

Márquez a publiquement fait part de son refus de rejoindre Pramac. "Ce n'est pas une option pour moi", a-t-il lâché, poussant Ducati, pris de court, a revoir ses plans. Déterminé à conserver le sextuple Champion du MotoGP dans ses rangs, le constructeur a semble-t-il hésité et voyant la situation tourner en sa défaveur, Martín a pris les devants en se rapprochant d'Aprilia.

Jorge Martín et Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

En rejoignant la formation de Noale, Martín va abandonner la moto la plus performante du plateau et qui lui permet actuellement de mener le championnat, mais aussi accéder au statut qu'il voulait par dessus tout : mener le projet d'une équipe officielle. Ce sera plus qu'un lot de consolation pour lui, puisqu'il savait depuis plusieurs semaines que Márquez était un concurrent redoutable. "C'est Marc Márquez, un octuple Champion du monde, c'est une bête au niveau marketing et je comprendrais [qu'il soit choisi]", confiait-il au Mans.

Ducati n'a pas encore confirmé ses plans mais il apparaît désormais évident que Márquez fera son arrivée chez les Rouges en 2025, après réussi un coup de maître dans les jeux de pouvoir. Il retrouvera ainsi une équipe d'usine après une unique saison chez Gresini, qui lui a ouvert les bras cette année à la suite de sa volonté de renoncer à la dernière année de son contrat avec Honda, le constructeur avec lequel il a tout connu en MotoGP, de ses titres à des dernières saisons difficiles, marquées par une grave blessure en 2020.

Chez Ducati, Márquez sera le successeur d'Enea Bastianini, grand perdant de ces derniers jours malgré un début de saison encourageant. L'Italien pourrait aussi rebondir chez Aprilia l'an prochain, Maverick Viñales n'étant pas certain de rester, mais KTM, via l'équipe Tech3, pourrait aussi être une option, ou encore Pramac... qui dispose toujours d'une option pour quitter Ducati et s'associer à Yamaha l'année prochaine.