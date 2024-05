Martín comprendrait que la "bête marketing" Márquez lui soit préférée

Jorge Martín vivra-t-il une nouvelle désillusion chez Ducati ? Il y a deux ans, il n'a pas convaincu la marque de le promouvoir dans son équipe officielle, Enea Bastianini lui ayant été préféré, mais il est encore candidat à cette place pour 2025. Il fait face au même concurrent mais aussi à un certain Marc Márquez, naturellement un rival coriace, tant par son niveau actuel que par son palmarès. Le Madrilène accepterait sans grande difficulté que Ducati opte pour le #93.

"Je le comprendrais", a assuré Martín à la presse hispanique au Mans. "C'est Marc Márquez, un octuple Champion du monde, c'est une bête au niveau marketing et je comprendrais cette position. Ce qui me rassure, c'est que les autres marques attendent aussi de voir ce qu'il va se passer, pour me faire signer. Quoi qu'il arrive, je ne me retrouverai pas sans moto et j'aurai de bonnes options."

Martín se dit "habitué" à cette situation, après l'échec face à Bastianini il y a deux ans, et alors qu'il aurait aussi pu être aussi promu en cas de titre l'an passé. Il estime pouvoir difficilement en faire plus pour convaincre Ducati : "En fin de compte, l'année dernière, j'ai été vice-Champion du monde, et maintenant je suis le leader, c'est tout."

Martín a jusque-là affirmé avoir une priorité : rejoindre une équipe d'usine, ce qui pourrait passer par un abandon de la Ducati s'il n'est pas retenu par le team officiel. La marque n'est d'ailleurs plus prête à payer un salaire aussi élevé à un pilote Pramac, ce qui semble également rendre une prolongation dans cette équipe impossible. À ce jour, Martín ne veut cependant pas songer à un départ du giron Ducati : "Actuellement je ne pense pas à ça. C'est possible, un millier de choses sont possibles... mais je me vois aussi sur une Ducati officielle."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je ne sais pas, on verra, beaucoup de choses peuvent se passer, je pourrais même rester chez moi pour une année sabbatique !" a-t-il plaisanté. "Ce n'est évidemment pas ce qu'il va se passer, je l'espère."

La priorité de Martín est surtout d'assoir sa place parmi les leaders du MotoGP, ce qui fait donc de la Ducati officielle la meilleure option à ses yeux : "Actuellement je veux gagner, je veux remporter des courses. Ma première option est très claire. Si je n'ai pas cette option, je chercherais d'autres options claires. Mon idée est toujours d'avoir une moto pour gagner... ou un projet pour gagner, si ce n'est pas possible [de rejoindre Ducati]."

Seuls les deux autres constructeurs européens semblent donc être en mesure d'offrir des alternatives crédibles à Martín : "Actuellement je me concentre sur la victoire et sur avoir la meilleure moto. Je me concentre sur ça. Ce qui se passe ne dépend pas de moi. L'Aprilia est une moto victorieuse, la KTM est aussi une moto victorieuse. Je suis sûr que la Honda et la Yamaha le seront dans quelles années, mais je suis jeune et je veux gagner."

Avec Germán Garcia Casanova