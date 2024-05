Bagnaia pas prêt à accueillir Márquez ? "Des conneries !"

Qui sera le coéquipier de Pecco Bagnaia la saison prochaine ? Ducati doit encore se décider entre trois candidats : Enea Bastianini, titulaire actuel du poste, Jorge Martín, candidat malheureux à la place il y deux ans mais plus que jamais en lice avec son statut de vice-champion et de leader du championnat, et Marc Márquez, arrivé sur une moto de la marque via l'équipe Gresini cette année.

Des rumeurs ont prêté à Bagnaia une certaine réticence à devoir partager le garage avec Márquez mais le vainqueur des deux derniers titres assure que ce n'est absolument pas, et qu'il acceptera le choix de Ducati quel qu'il soit.

"Il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo sur Twitter qui disait que je ne voulais pas de Marc dans l'équipe d'usine mais ce sont des conneries !", a assuré Bagnaia en conférence de presse au Mans. "Je m'en fiche, je veux juste les battre tous, essayer d'être toujours le meilleur. Je n'ai sincèrement pas de préférence. Je travaille très bien avec Enea, je sais à la perfection quel travail on fait et en tout cas, si l'équipe change de coéquipier, il faudra repartir de zéro mais quoiqu'il arrive, je voudrai être plus rapide qu'eux."

Bagnaia était aux côtés de Martín et Márquez lors de cette conférence de presse. Martín en a profité pour exprimer une nouvelle fois sa volonté d'une promotion, sans évoquer la perspective d'un autre choix, même si l'on sait qu'il devrait quitter Ducati s'il n'est pas retenu, pour devenir pilote d'usine d'une autre marque.

"En ce qui me concerne, je suis très heureux où je suis mais dans la famille Ducati, avec laquelle j'ai débuté et j'ai progressé durant toute ma carrière en MotoGP, je pense que l'évolution naturelle serait de rejoindre l'équipe d'usine", a confié le pilote Pramac. "J'en étais très proche en 2022, l'an dernier encore [en jouant le titre] jusqu'à la dernière course. Mon objectif est d'y arriver très vite, j'espère que ce sera possible très vite, mais sinon on verra ce qu'il se passera."

Pecco Bagnaia, Jorge Martín et Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quant à Marc Márquez, il a depuis sa signature chez Gresini surtout évoqué la volonté de donner un nouvel élan à sa carrière sur une machine vielle d'un an, sans savoir de quoi serait faite la suite. Alors qu'il a vécu un début de saison rassurant concernant ses performances, il doit maintenant décider de l'orientation qu'il veut donner à son parcours en MotoGP, ce qui dépendra naturellement du choix de Ducati.

"Je viens d'arriver ici, dans une situation très particulière, et étape par étape, je me sens mieux en piste, je me sens plus fort et plus confiant, et c'était mon objectif cette année", a déclaré le sextuple champion de la catégorie. "Si je continue dans cette voie, évidemment les objectifs seront différents pour 2025 et 2026, et l'objectif sera de me battre pour le titre. C'est pour ça que si on veut se battre pour le championnat, il faut le matériel le plus récent sur sa moto, pour avoir les plus grandes chances, mais plus je serai rapide en piste, plus j'aurai d'options pour mon avenir. Si j'en ai la possibilité, je choisirai la meilleure [option]."

Enea Bastianini est resté plus discret sur la situation, se disant simplement "serein" au micro de Sky Sport en Italie.

Une décision attendue autour du Mugello

Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, estime que les trois pilotes ont des qualités et l'Italien a évoqué une "décision vraiment difficile" auprès du site officiel du MotoGP, donnant seulement un petit indice sur le processus actuellement en cours. "Sincèrement, il ne faut pas seulement prendre en compte les courses de 2024 mais tout l'historique de nos pilotes", a précisé Dall'Igna. "Je pense que c'est important mais c'est une décision vraiment, vraiment difficile parce que les trois pilotes sont des champions. On verra."

Faut-il voir dans ces propos une balance qui pencherait en faveur de Márquez, qui a le plus gros palmarès parmi les candidats, ou de Martín, celui qui a décroché les meilleurs résultats depuis un an ? Réponse attendue dans moins d'un mois, Dall'Igna souhaitant permettre à ceux qui ne seront pas retenus de se retourner. Cela pourrait passer par un changement de marque puisque la volonté est de réduire les investissements, ce qui ne permettra pas de conserver un pilote aussi bien payé que Martín chez Pramac.

"On doit être juste avec tous les pilotes donc il faut leur donner la possibilité d'avoir la meilleure moto possible, si ce n'est pas une Ducati", a confirmé le dirigeant. "Je pense que cette échéance [du GP d'Italie] pourrait être raisonnable."