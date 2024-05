Ducati a choisi Martín et veut placer Márquez chez Pramac

Ducati aurait fait son choix ! Le constructeur a prévenu qu'il n'annoncerait pas l'identité du futur coéquipier de Pecco Bagnaia dans l'équipe officielle ce week-end, au GP d'Italie, mais les tractations avancent en coulisses. Ducati avait trois candidats : Enea Bastianini, titulaire du poste, Jorge Martín, déjà écarté au profit de l'Italien fin 2022 mais actuel leader du championnat chez Pramac, et Marc Márquez, auteur d'une première partie de saison impressionnante sur la moto version 2023 chez Gresini.

Selon la Gazzetta dello Sport, Ducati a décidé de promouvoir Martín la saison prochaine. Ces derniers jours, les discussions se sont intensifiées avec Albert Valera, l'agent de Martín, qui sera présent au Mugello ce week-end. Mais Motorsport.com croit savoir que le contrat entre les deux parties n'a pas été signé. Ce devrait être le cas ce week-end, si plusieurs conditions sont remplies.

La principale est que Márquez accepte de rejoindre Pramac, à condition que l'équipe de Paolo Campinoti aligne toujours des Ducati alors qu'elle est actuellement courtisée par Yamaha, une option lui permettant de changer de machine. Un dénouement sur le dossier de la moto que Pramac utilisera en 2025 est attendu dans les prochains jours, et l'idée de faire rouler un pilote du calibre de Márquez ne pourra que séduire l'équipe satellite, qui pourrait se réengager pour au moins deux saisons avec Ducati.

Une telle répartition des pilotes aurait pour avantage de répondre aux attentes de la plupart des acteurs. Ducati souhaitait réduire la masse salariale dédiée aux pilotes, Bastianini et Martín percevant tous deux cette année des émoluments de pilotes officiels, et ne pouvait maintenir la situation actuelle. Martín faisait quant à lui de la signature dans une équipe officielle sa priorité, prévenant qu'il partirait si Ducati ne lui offrait pas la promotion désirée. KTM, via son équipe Tech3 aux couleurs de GasGas, était sur les rangs.

Marc Márquez pourrait conserver une Ducati chez Pramac Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quant à Márquez, il s'est récemment ouvert à l'idée de rejoindre une équipe satellite lui permettant de disposer de la moto de dernière génération, ce qui lui permettrait aussi de conserver ses plus gros sponsors personnels, chose impossible dans le team d'usine qui est associé à des marques concurrentes. Une arrivée chez Pramac pourrait ainsi permettre de résoudre l'équation liée aux salaires des pilotes. Là aussi, KTM et GasGas étaient dans l'attente.

Comme c'est le plus souvent le cas dans les annonces de pilotes, Ducati pourrait attendre un certain temps avant de communiquer ses plans, et notamment que Bastianini ait officiellement trouvé un point de chute, puisqu'il serait le perdant de cette série de décisions. Celui qui est devenu pilote de l'équipe officielle l'an passé n'a pas caché son intérêt pour la place chez Aprilia, ce dernier ayant exprimé une certaine volonté de recruter un pilote italien. Il faudra donc peut-être attendre que les situations de Márquez et Bastianini soient clarifiées avant que des annonces soient faites en cascade.