Dall'Igna épaté par le "petit plus" qui a fait triompher Bagnaia

Jorge Martín reste le pilote qui a fait la bonne opération au GP de Catalogne, en s'offrant un point de plus que Pecco Bagnaia et Marc Márquez sur l'ensemble du week-end, mais Bagnaia est peut-être celui qui a marqué le plus de points dans les esprits. En route pour la victoire dans la course sprint, l'Italien a tout perdu avec une chute au virage 5 dans le dernier tour. En course principale, il s'est racheté en s'imposant, après avoir doublé Martín dans la courbe qui avait provoqué son abandon la veille.

"J'ai décidé de 'briser un mythe' et ça a bien fonctionné", a commenté le pilote Ducati au sujet de ce dépassement, évoquant avec humour "un vaffanculo pour ce virage". Cette capacité à se relever a particulièrement impressionné son grand patron, Gigi Dall'Igna, admiratif de ce succès qui a illustré à la fois les performances et la force de caractère d'un pilote qu'il voit au-dessus du lot, malgré son désavantage actuel au championnat.

"Si je n'étais pas totalement au courant des énormes mérites de Pecco par le passé, je dirais maintenant qu'il ne cesse jamais de m'émerveiller : il est toujours capable d'ajouter ce 'petit plus' à son talent, sous tous ses aspects", souligne le directeur général de Ducati Corse dans sa chronique post-course. "[À Barcelone] en particulier, son caractère et sa superbe préparation de course ont triomphé. Nous avons clairement vu la force psychologique qui distingue les vrais champions : ils s'expriment précisément dans les moments les plus difficiles."

"Après la course sprint, avec sa chute dans le dernier tour qui a inévitablement laissé des traces, Pecco a encore été en mesure de retrouver la bonne détermination pour un défi qui dans l'ensemble, et pour plusieurs raisons évidentes, était extrêmement difficile. Avec un courage et un savoir inflexibles, il a mené et géré la course avec clairvoyance : il savait exactement quoi faire et quand, il a mené la course comme s'il s'agissait d'un livre déjà écrit, qu'il a interprété à la perfection en l'appliquant exactement comme il l'avait prévu."

"Avant tout, il n'a pas fait l'erreur de rester en tête à tout prix, mais à su exactement comment gérer l'usure des pneus, ce qui a été payant en fin de course. Un nouveau coup de maître, l'un de ses plus beaux ! Cette magnifique victoire à Montmeló, la première de Pecco ici, où Ducati ne s'était plus imposé depuis 2018."

Pecco Bagnaia, Jorge Martín et Marc Márquez font briller Ducati Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le GP de Catalogne s'annonçait en effet difficile pour Ducati, qui avait subi l'un de ses rares revers dans cette épreuve l'an passé. Le faible niveau d'adhérence favorisait l'Aprilia, qui avait remporté les deux courses l'an passé avec Aleix Espargaró. Cette saison, le sprint est certes revenu à Espargaró mais Bagnaia était à quelques virages d'un succès et le lendemain, les Desmosedici de trois équipes différentes ont monopolisé les trois places sur le podium.

"Un chef d'œuvre magnifique qui illustre la force de nos équipes et le flair des champions qui les représentent", résume un Dall'Igna très enthousiaste. "Un moment de joie à partager ensemble, la meilleure façon de saluer le travail de tout le monde."

Le dirigeant n'oublie donc pas les deux autres hommes forts de la première partie de saison 2023, Martín et Márquez, sans se montrer aussi élogieux qu'avec Bagnaia : "Le deuxième a été un Martín toujours combatif et généreux, avec son gros cœur, une vraie star qui n'a rien pu faire pour contrer le retour absolu et inarrêtable de Pecco, après avoir utilisé de précieuses ressources et de l'énergie dans la lutte au sommet."

"L'énième comeback passionnant d'un incroyable Marc Márquez, déjà un sérieux candidat, a été récompensé par son troisième podium consécutif le dimanche, qui a complété un nouveau bilan retentissant pour nos motos."