Martín attend Ducati avant de vraiment négocier avec la concurrence

On le sait, le marché des transferts donne faussement l'impression d'être actuellement sur pause, mais les choses vont s'accélérer très prochainement. Ducati doit livrer à très court terme sa décision quant à l'identité du coéquipier de Pecco Bagnaia pour la saison 2025 et au-delà, avec le GP d'Italie de la semaine prochaine comme échéance depuis longtemps fixée par la marque italienne. Ce choix entraînera le déplacement d'autres pièces d'importance sur l'échiquier, avec en premier lieu le ou les déçu(s), qui s'empresseront de prétendre aux meilleures places restantes sur la grille.

L'un des plus en vue en ce sens est Jorge Martín, qui ne cesse de répéter depuis des mois sont envie inébranlable d'intégrer l'équipe d'usine Ducati. Après quatre ans de service chez Pramac, l'Espagnol sait qu'il a fait ses preuves et il n'entend pas rester dans une équipe satellite. Sa préférence va à Ducati et son manager assure que tout est fait pour respecter le délai de réflexion de Borgo Panigale.

"Quand Jorge était en Moto3, il rêvait déjà de devenir pilote d'usine Ducati et tout ce qu'il a fait dans sa carrière a été orienté vers le fait d'intégrer cette équipe", explique Albert Valera au site officiel du MotoGP. "S'il répète cette même affirmation, c'est qu'il en rêve vraiment et qu'il est certain de son idée et de son désir."

"Je ne peux pas vous dire si cela va se faire ou pas, mais ce que je peux vous dire c'est qu'il fait de son mieux et je pense qu'il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit de plus que ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui pour faire ses preuves. Quant à savoir si cela va se faire ou pas, ça ne dépend pas de nous. Nous faisons de notre mieux et nous espérons juste le voir sur la moto rouge, car il le mérite."

Jorge Martín a effectivement été très clair quant à son souhait d'être promu par Ducati, mais aussi sur le fait qu'il ne veut désormais courir que pour une équipe d'usine. S'il n'obtient pas satisfaction, le leader du championnat sera donc le premier à proposer ses services à d'autres constructeurs. Son manager promet cependant qu'aucune négociation approfondie n'a été menée à ce stade.

"Jusqu'ici, nous n'avons parlé de façon approfondie à aucun constructeur, par respect pour Ducati. Nous avons toujours dit que nous attendrions le Mugello alors nous voulons respecter notre engagement et les attendre, et ensuite nous comprendrons où il pourra aller ou pas. Car il ne s'agit pas juste pour Ducati de confirmer Jorge, il y a aussi des négociations à mener et nous comprendrons donc si nous pouvons trouver un accord."

"Une fois que nous aurons compris s'il peut intégrer l'équipe d'usine Ducati ou pas, nous commencerons à évaluer d'autres options mais je pense qu'il est encore tôt pour entrer dans des négociations approfondies avec d'autres équipes. Nous respectons Ducati et nous allons attendre [leur décision]."

Jorge Martín est en concurrence avec Marc Marquez et Enea Bastianini pour la place dans l'équipe officielle Ducati. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM a déjà ses super stars

Les quatre autres constructeurs de la grille ont potentiellement une place à pourvoir dans leur équipe officielle, avec plus ou moins de réalisme et plus ou moins d'intérêt aussi pour un pilote du calibre de Jorge Martín. Aprilia ne cache pas être à l'affût des "bonnes opportunités" qui pourraient se présenter, tout en exprimant le désir d'aligner possiblement un pilote italien.

Les regards se tournent aussi vers KTM, déjà lié à Martín par le passé. Souhaitant clarifier les propos qu'il a tenus ces derniers jours au sujet du Madrilène et de Marc Márquez, Pit Beirer admet qu'il observe "très attentivement" la situation chez Ducati. "Mais je crois aussi que les gens chez Ducati et les pilotes Ducati eux-mêmes attendent la décision", ajoute-t-il.

"Donc le paddock tout entier regarde cela et, ensuite, il est certain que certains mouvements seront rapides et les managers vont commencer à courir, surtout ceux qui n'auront pas obtenu ces places en rouge. C'est un moment intéressant et excitant pour le championnat, et j'espère qu'au final le paddock va s'équilibrer et que chaque constructeur aura sa super star."

"Mais", ajoute le directeur de KTM Motorsports, "je veux juste confirmer que nous avons déjà des super stars dans notre équipe donc nous ne sommes pas sur les rangs."