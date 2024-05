Pourquoi Márquez joue un rôle clé dans la suite de l'union Pramac-Ducati

Pramac a jusqu'à l'été pour valider unilatéralement une clause contractuelle qui lui permettrait de demeurer la seule formation bénéficiant du statut particulier d'équipe soutenue officiellement par Ducati en 2025 et 2026. En cas de renouvellement de cet accord, elle conserverait ses conditions actuelles, avec donc deux pilotes directement sous contrat avec le constructeur italien et disposant de la dernière génération de Desmosedici, identique au modèle des pilotes de l'équipe officielle.

Cette position privilégiée, qui lui donne actuellement accès aux meilleures motos du plateau, serait gommée si Pramac ouvrait la porte à Yamaha. Car, alors qu'il cherche à récupérer une équipe satellite, le constructeur japonais a fait une offre très alléchante à Paolo Campinoti, propriétaire de Pramac. Si son premier choix se portait sur VR46, Yamaha a essuyé un refus de la part du team de Valentino Rossi et a donc entamé des négociations avec l'équipe toscane.

"Notre première alternative a toujours été VR46, mais nous n'avons pas réussi à les convaincre. Le plan B est donc Pramac, et nous espérons qu'ils accepteront l'offre que nous leur avons faite", a expliqué un membre de l'équipe japonaise à Motorsport.com, au Mans. La réponse est attendue "juste avant ou après le Mugello", c'est-à-dire dans les deux semaines à venir. "Je ne pense pas que nous pourrons annoncer quoi que ce soit à Barcelone", a-t-il précisé en référence au Grand Prix qu'il reste à disputer avant de partir pour l'épreuve italienne.

Si Pramac a, d'une part, la possibilité de continuer à aligner des Ducati ces deux prochaines années, il y a de l'autre côté de la balance les avantages offerts par Yamaha, forcément intéressants pour une formation privée même s'ils sont nuancés par l'aspect sportif vu le niveau actuel des M1.

Mais argent et résultats ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte. Car la principale raison pour laquelle Paolo Campinoti a accepté d'écouter l'offre de Yamaha est née de la concurrence qui oppose son équipe à VR46 pour obtenir ce statut privilégié auprès de Ducati. Le patron italien a sérieusement envisagé le changement, car il comprend qu'il pourra difficilement maintenir ses conditions actuelles avec Ducati au-delà de 2026. Les crispations que cela a engendrées ont augmenté les chances de Yamaha en dépit de la différence actuelle de performances entre les motos japonaises et italiennes.

Une autre raison qui a mis en péril cette relation ayant mené Pramac au titre des équipes et Jorge Martín à la deuxième place du championnat l'an dernier, c'est la décision ferme du constructeur italien de réduire les salaires de ses pilotes. Le recrutement de Fermín Aldeguer en est la preuve ultime, le jeune Espagnol étant promis à des débuts en MotoGP avec un salaire de base d'environ 300 000 euros. Voilà qui a donné des sueurs froides à Paolo Campinoti, qui s'est soudain imaginé aligner en 2025 Franco Morbidelli et le jeune rookie, alors que son équipe caracole aujourd'hui en tête du championnat avec Martín, le pilote le plus en vue du moment.

C'est là que Márquez entre en scène

Jusqu'à la semaine dernière, on pouvait estimer que Pramac avait 50% de chances de rester chez Ducati comme de partir chez Yamaha. Mais, au Mans, il s'est passé quelque chose qui a soudain fortement augmenté la possibilité de voir l'équipe italienne activer son option avec le constructeur de Borgo Panigale.

Pourrait-on voir un duo Fermin Aldeguer et Marc Márquez chez Pramac en 2025 ? Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez, qui disputait dans la Sarthe son cinquième Grand Prix avec la Ducati du team Gresini, a déjà atteint le niveau de compétitivité de Martín et de Bagnaia, tout en disposant d'un modèle plus ancien. Il y a deux semaines, il avait quitté Jerez en déclarant vouloir rouler pour une équipe d'usine l'année prochaine et que son choix se portait sur le rouge. "Pramac est une bonne équipe, mais ce n'est pas une équipe d'usine", avait-il astucieusement fait remarquer.

Et pourtant, l'Espagnol a nuancé son discours en France, ouvrant la porte à l'idée de courir à nouveau pour une équipe satellite, mais à condition qu'il puisse bénéficier du meilleur matériel et du soutien d'une usine. "Comme je suis compétitif, il est clair que l'année prochaine je veux essayer d'avoir la dernière évolution. N'importe quelle moto, n'importe quelle couleur, n'importe quelle marque", a-t-il déclaré dimanche, après avoir sorti de son chapeau une de ces remontées dont il a toujours eu le secret au plus fort de sa carrière, pour passer de 13e sur la grille à deuxième sous le drapeau à damier.

Alors que l'Espagnol est aujourd'hui sous contrat avec l'équipe Gresini, les responsables de Ducati ont déjà informé Paolo Campinoti qu'ils travaillaient sur la possibilité d'intégrer Marc Márquez à leur groupe de pilotes et de lui donner une moto d'usine. De toute évidence, le scénario a donc radicalement changé.

Du budget pour un seul gros pilote supplémentaire

Avec sa nouvelle politique salariale, Ducati n'a de budget que pour payer deux gros salaires : celui de Pecco Bagnaia, qui a déjà été reconduit jusqu'en 2026 avec une base d'environ six millions d'euros, et celui de son futur voisin de stand. Or, Jorge Martín touche aujourd'hui un peu moins de quatre millions d'euros et il n'est pas prêt à baisser son cachet alors qu'il vit sa période la plus faste en tant que pilote. Le Madrilène a fait savoir aux dirigeants de Borgo Panigale que s'il n'a pas sur la table de proposition de contrat avec l'équipe officielle Ducati d'ici au 2 juin, date de la fin du GP d'Italie, il s'adressera à KTM, qui a manifesté son intérêt pour le récupérer.

Quant à Marc Márquez, rejoindre l'équipe officielle signifierait pour lui renoncer à la plupart de ses sponsors personnels, car ils sont en conflit avec beaucoup de ceux qui habillent la Ducati d'usine. Ce qu'il gagnerait en salaire, il le perdrait donc du côté de ses sponsors. Le changement de discours qu'il a tenu au Mans pourrait bien venir d'une réflexion basée sur ce calcul et sur la promesse de Gigi Dall'Igna qu'il recevrait chez Pramac le même traitement que les deux pilotes de l'équipe officielle.

Ducati tente de conserver le trio Márquez-Martín-Bagnaia. Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images

Par ailleurs, Martín a été très ferme sur le fait qu'il n'envisage de continuer à piloter une Ducati qu'à condition d'intégrer le team d'usine. La seule solution dont dispose le constructeur italien pour conserver les deux Espagnols est donc bien de promouvoir le #89 et de le remplacer chez Pramac par le #93. Sans cela, l'un d'eux ira renforcer les rangs d'un rival, voire ils s'échapperont tous les deux.

Et Yamaha dans tout ça ?

Le grand perdant de ce puzzle, ce serait Yamaha. L'un des arguments que le constructeur d'Iwata a utilisés pour convaincre Fabio Quartararo de renouveler son contrat, c'est que le programme allait à nouveau pouvoir s'articuler autour d'une équipe satellite, ce qui manque au constructeur depuis la saison dernière.

Le refus de VR46 ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Le plan B est Pramac, dont Yamaha attend une réponse au Mugello. "Il n'y a pas de plan C. Nous espérons que Pramac acceptera notre offre, qui est très intéressante. Sinon, nous n'avons pensé à aucune alternative", a déclaré à Motorsport.com un dirigeant de l'équipe d'Iwata.

Dans ces conditions, il ne serait pas déraisonnable de penser que Yamaha ne conserverait à nouveau que deux M1 sur la grille en 2025, malgré les efforts de Lin Jarvis qui souhaite quitter son poste en fin d'année en ayant mené à bien ses deux principaux dossiers, à savoir conserver Quartararo et retrouver une structure complète pour refermer le chapitre de ces dernières saisons très compliquées.