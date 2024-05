Ducati ne compte pas annoncer ses pilotes au Mugello

Comme chaque année, le GP d'Italie sera un rendez-vous central dans la saison de Ducati. Et peut-être plus que jamais cette fois puisque l'on attend de savoir qui fera équipe avec Pecco Bagnaia la saison prochaine et ce qu'il adviendra de Jorge Martín, Marc Márquez et Enea Bastianini, rien que ça.

La direction de Borgo Panigale n'a pas fait de mystère quant au fait que sa décision s'articulerait autour de ce Grand Prix, cependant maintenant qu'il approche, les responsables avertissent qu'ils ne comptent faire aucune annonce cette semaine.

"Nous n'avons jamais dit que nous allions l'annoncer au Mugello", a assuré à l'édition espagnole de Motorsport.com un représentant de Ducati. "Ce que nous avons toujours dit, c'est qu'à partir du Mugello, nous allions commencer à définir ce que sera notre décision."

"La décision interviendra bientôt", a précisé Gigi Dall'Igna dans une interview pour El País, "mais ensuite, les contrats sont toujours compliqués et les négociations peuvent prendre plus de temps que prévu. Nous aurons besoin de temps pour appliquer l'idée, en faire une réalité et ensuite la communiquer au public."

De son côté, le directeur sportif Mauro Grasilli a précisé à GPOne : "La décision reste aussi difficile qu'elle l'était au début du championnat. Nous commençons déjà à poser des bases importantes et nous sommes sur la bonne voie. Mais il n'y aura aucune annonce au Mugello."

Voir aussi : MotoGP Le programme du GP d'Italie MotoGP 2024

Parmi les trois profils évalués par Ducati, l'attribution de ce guidon semble aujourd'hui devoir se jouer entre Jorge Martín et Marc Márquez. À l'approche de cette septième manche de la saison, le pilote Pramac occupe la tête du championnat devant Bagnaia (+39 points) et Márquez (+41), avec Bastianini en quatrième position et légèrement plus détaché (+61) après un week-end compliqué à Barcelone.

Si l'octuple Champion du monde a dans un premier temps exprimé le souhait de retrouver une équipe d'usine la saison prochaine, il a par la suite mis de l'eau dans son vin, faisant émerger une solution qui, sur le papier, semblerait idéale pour permettre à Ducati de conserver ces deux profils de pointe : Martín pourrait intégrer le team officiel et Márquez le remplacer chez Pramac, avec une moto d'usine et sans conflit de sponsors. Bastianini, quant à lui, est cité chez Aprilia, voire chez Yamaha.

Mais, dans le détail, les choses ne sont pas forcément aussi simples puisque Ducati doit aussi se conformer à une réduction des salaires et chacun sera attentif à l'offre globale qui lui sera faite. Seulement, Martín a été très clair quant à son désir de ne courir que pour une équipe d'usine la saison prochaine, et contrairement au #93, il n'a aucune intention de dévier de cette volonté à laquelle il se tient fermement. Ne pas lui donner cette place, ou ne pas lui présenter les bonnes conditions pour le faire, signifierait pour Ducati se priver de celui qui domine actuellement le championnat après être déjà passé tout près du titre l'an dernier.

L'autre élément qui entre dans l'équation, et non des moindres, concerne le destin des équipes partenaires de Ducati. Car si le constructeur peut se permettre de repousser sa décision, Pramac doit en revanche respecter une date limite qui coïncide avec le GP d'Italie et qui fixera son choix entre rester l'équipe B de Ducati ou devenir le team satellite de Yamaha.

Gino Borsoi, team manager Pramac, soulignait il y a quelques jours à Motorsport.com son souhait de voir Ducati prendre sa décision au Mugello. "La personne qui prend vraiment les décisions, c'est Gigi Dall'Igna. Gigi est celui qui fixe les délais, et le Mugello sera le point final de ce qui va être la décision de Ducati. À partir de là, plusieurs scénarios s'ouvriront", a-t-il indiqué.

"Campinoti et moi ne voulons pas quitter Ducati", a-t-il ajouté. "Il est certain qu'il y a eu quelques frictions au début de la saison, des frictions qui, avec le temps, ont été un peu [résolues], disons, en mettant tout à sa place. Mais, évidemment, tout ce qui va se passer au Mugello par rapport à cette décision pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre."

Par effet domino, le destin de Pramac aura des répercussions sur la situation des équipe VR46 et Gresini, elles aussi partenaires de Ducati mais sans moto d'usine à l'heure actuelle.

Les plus belles photos du GP de Catalogne MotoGP