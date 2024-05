Bagnaia a réglé ses comptes avec sa victoire à Barcelone

L'amertume se fait encore sentir chez Pecco Bagnaia à l'évocation de sa chute dans le dernier tour du sprint, samedi, alors qu'il pensait la victoire acquise. Aujourd'hui encore, il se dit "très en colère et déçu" et cet agacement a certainement été l'un de ses moteurs pour aller chercher la victoire principale, ce dimanche.

Il s'est encore une fois superbement rattrapé en remportant ce GP de Catalogne, effaçant à sa façon à la fois le revers subi hier et aussi ses mauvais souvenirs passés sur cette piste. Personne n'a oublié l'image effrayante de sa chute au départ de la course, l'an dernier, lorsqu'il a été heurté alors qu'il se trouvait par terre et a fait trembler le paddock tout entier.

Sur une piste qui ne lui avait jamais rapporté le moindre podium, pas même dans les petites catégories mondiales, Bagnaia a donc fait main basse sur le plus beau trophée, en appliquant une tactique parfaite. Voilà qui lui permet de reprendre cinq points au leader du championnat, mais il le sait, il ne peut plus se permettre d'en laisser filer autant le samedi.

Quel sentiment te donne cette victoire, en pensant à ce qui s'est passé hier ?

Je pense à hier, mais aussi aux deux dernières saisons et à l'année dernière, qui est [le souvenir] le plus rude, alors je suis très content. Ça n'est pas juste une victoire, ça n'est pas juste pour le championnat mais c'est ce que ça signifie pour moi. Je suis très content et fier de ce qu'on a fait. Mon équipe a encore fait un travail incroyable pour régler la moto après la chute d'hier, et je suis vraiment très content.

Mon départ s'est bien passé, puis en termes de rythme j'ai décidé de rester le plus régulier possible et de ne pas pousser au départ comme l'ont fait Martín et Pedro [Acosta]. C'était le bon choix car dans les derniers tours, j'ai pu me montrer très rapide et contrôler mon rythme. Alors je suis juste très content, même si je suis un peu déçu pour hier parce que ça aurait pu être un week-end à 37 points, mais il faut aller de l'avant et penser au Mugello, qui sera la prochaine course.

On savait que ce serait un Grand Prix stratégique, mais comment faire pour ne pas répliquer quand tu as vu Martín et Acosta se détacher ?

C'est très difficile. Quand ils m'ont dépassé, j'ai juste essayé de faire un tour en attaquant un peu plus fort mais j'ai vu que le pneu avant était un désastre. L'usure aurait pu être beaucoup plus forte qu'à l'arrière, alors j'ai décidé de contrôler plus et, au bout de dix tours, j'ai commencé à voir que ma stratégie fonctionnait. J'ai eu un peu peur mais ça a marché.

Ensuite, dès que j'ai rejoint Jorge, il était important de le dépasser par rapport à la pression [du pneu] avant, et j'ai décidé de le faire dans le virage 5… un peu par rapport à ce qui s'est passé hier ! […] Hier, je suis tombé à cet endroit dans une situation qui était très étrange, alors j'ai décidé de "briser un mythe" et ça a bien fonctionné.

Tu as fait un geste dans ce virage dans le tour de décélération…

C'était un vaffanculo pour ce virage ! Parce que j'ai perdu 12 points, d'une manière vraiment… Pfff ! Je l'ai pris plus lentement et je suis tombé, alors c'est quelque chose que je n'accepterai jamais. Aujourd'hui, je l'ai fait à nouveau mais beaucoup plus lentement. J'avais plus d'avance, alors j'ai décidé de le passer très lentement et ça a fonctionné. Mais le virage 5 est très, très piégeux, on y a vu beaucoup de chutes pendant le week-end. Aujourd'hui, c'était très important de finir la course.

Je suis fatigué de perdre des points gratuitement le samedi.

Si on ne prenait en compte que les courses du dimanche, tu aurais plus de points que Martin au championnat à ce stade. Tu aimerais qu'on supprime les sprints du décompte ?

Non ! [rires] Les sprints sont là, c'est juste à moi de m'améliorer. On est tout le temps compétitifs, on l'était sur les trois dernières courses sprints, mais on a eu deux chutes et un problème avec la moto, donc je perds beaucoup de points. Hier, j'allais gagner cette course mais je suis tombé dans le dernier tour. C'est clairement quelque chose que je dois améliorer. Mon équipe donne le maximum, comme toujours.

Normalement, j'ai plus de mal [dans cet exercice] mais cette année je me suis senti bien à tous les sprints alors il s'agit de les terminer et de marquer des points. L'année dernière, c'est vrai que j'avais un peu de mal mais j'avais terminé tous les sprints. Ils représentent moins de points, mais pour le championnat ça aide beaucoup. Si on prend 12, neuf ou six points à chaque week-end, ça fait beaucoup. C'est bien qu'on soit compétitifs tous les dimanches mais je suis fatigué de perdre des points gratuitement le samedi.