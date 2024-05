Bagnaia affiche sa colère après une chute aux lourdes conséquences

Pecco Bagnaia a bien cru qu'il allait remporter son premier sprint depuis l'été dernier. La piste de Barcelone a beau être un casse-tête avec son manque criant d'adhérence et lui rappeler de douloureux souvenirs après l'accident effrayant dont il a été victime l'an dernier, justement en glissant alors qu'il se trouvait en tête, le pilote Ducati a montré toute sa hargne pendant la course sprint de ce samedi. Mais celle-ci a de toute évidence duré un tour de trop, celui qui a vu Bagnaia partir à la faute.

Deux leaders étaient déjà tombés précédemment, d'abord Raúl Fernández, parti sur un gros rythme pendant trois tours, puis Brad Binder qui n'a pas été plus loin que la mi-course. Bagnaia avait également dû se défaire d'un Pedro Acosta très insistant, mais au septième tour il pensait avoir fait le plus dur. Sauf que sa course s'est arrêtée lors du dernier passage dans le fameux virage 5, déjà théâtre de deux chutes hier et quatre autres aujourd'hui.

Interrogé sur ce qui a pu causer cette chute, le pilote Ducati s'est dit à la fois interloqué et très en colère, estimant n'avoir rien fait de mal. "J'ai attendu la moto dans le box et j'y suis resté une heure pour tout analyser. Quand on n'arrive pas à bien comprendre pourquoi on est tombé, il vaut mieux tout analyser, et il semble que le fait d'entrer plus lentement avec la même intensité de freinage peut vous faire tomber. Normalement, dans des conditions normales, ça ne peut pas arriver, mais ici, avec un niveau de grip désastreux, ça peut arriver", explique-t-il, lui qui déplore avec insistance la faible adhérence de la piste catalane.

"Je suis hyper en colère, c'est normal. Quand on tombe, s'il y a une bonne raison, c'est plus facile. Quand on tombe et que le problème est principalement dû aux conditions de l'asphalte, ça met vraiment les boules. J'avais tout parfaitement bien géré et tomber dans le dernier tour, à neuf virages de la fin, ça casse vraiment les couilles. Surtout que j'étais entré plus lentement et avec autant de frein donc il n'y a pas vraiment de bonne raison, mais de toute évidence ça a suffi. Binder aussi m'a semblé normal quand il est tombé alors qu'il était devant moi."

"Je savais que la course allait être difficile, mais, justement, je l'avais contrôlée jusqu'à ce moment-là. Je ne sais pas à qui en vouloir parce que quand on tombe, dans 90% des cas c'est clairement de la faute du pilote, mais putain… Je prends ma part de responsabilité en me disant que j'aurais peut-être dû prendre le virage aussi fort qu'au tour précédent, alors que j'ai gardé plus de marge et que je suis tombé."

Pecco Bagnaia semblait avoir course gagnée quand il est tombé. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia concède avoir eu "un problème avec la boîte de vitesses" dans le tour précédent mais écarte tout lien avec sa chute et exclut également d'avoir pu se déconcentrer. "J'étais concentré à 100%. Je sais comment gagner et c'était mon genre de victoire parce que je contrôlais tout à la perfection. J'avais beaucoup de gomme, de rythme, donc je faisais tout à la perfection. C'est très curieux. Quand vous regardez mes données et que vous voyez le moment de la chute, c'est vraiment étrange de voir une chute dans ce genre de situation. Mais c'est vraiment bizarre aujourd'hui que tous les pilotes qui ont été en tête soient tombé. C'est étrange et il faut aussi qu'on comprenne ça pour demain."

"Aujourd'hui, d'une manière générale, c'était très limite dans les virages à gauche, et demain ce sera encore pire parce qu'il fera encore plus chaud, mais je ne sais pas dire s'il y a une raison et si on risque plus de tomber quand on est devant", ajoute-t-il. "C'est une constante pour cette piste d'être un désastre, c'est certain, il faudrait absolument la resurfacer mais quand on pousse à la Commission de sécurité, on nous dit non, alors ça va rester inchangé ces prochaines années. Mais on verra, j'espère qu'ils vont faire quelque chose parce que je trouve que ça n'est pas beau d'avoir autant de chutes, dans toutes les catégories et avec une telle constance. Donc à mon avis, il faudrait qu'ils y réfléchissent bien."



Trois abandons de suite qui pèsent très lourd

Avant cela, Bagnaia s'était battu pour la pole position ce matin, qui lui avait échappé à cause d'un drapeau jaune qu'il assure ne pas avoir vu. Sans remettre en question la décision des commissaires, il a une nouvelle fois pointé avec agacement le besoin de "constance sur certaines choses", soulagé néanmoins que la suppression de son meilleur temps ne l'ait repoussé qu'à la deuxième place sur la grille.

C'est de là qu'il repartira demain, cette fois pour une course de 24 tours qu'il espère voir tourner en sa faveur. Il l'assure, sa chute d'aujourd'hui ne pèsera pas sur cette épreuve, en revanche son impact reste très lourd dans la tournure qu'est en train de prendre cette saison.

"Sur la course de demain, pas grand-chose, voire rien. Sur le championnat, beaucoup", répond-il lorsqu'il est interrogé sur l'effet de son abandon. C'est le troisième de suite pour l'Italien dans l'exercice du sprint, mais surtout le quatrième cette saison si l'on y ajoute les courses longues. Il a beau avoir obtenu deux victoires, il a déjà cumulé 44 points de retard sur Jorge Martín, toujours solide leader du championnat.

"Ce sont 12 points jetés aux chiottes. À Jerez, on était très rapides, avec un rythme digne du podium, au Mans aussi, et ici la course était gagnée, alors [ça pèse] beaucoup. J'ai vu un classement qui montrait qu'avant cette course, j'avais marqué 14 points dans les sprints et Martín 50, alors que dans les courses du dimanche j'ai marqué 77 points et lui 79, alors l'influence est forte, trop forte."

Le rapport de force au sprint est désormais de 56 à 14 en faveur de l'Espagnol, ce qui correspond à la quasi-totalité de l'écart entre eux au championnat. Bagnaia pense désormais qu'il va lui falloir se montrer plus prudent pour la course principale. "Je préfère toujours être en tête, mais je vais y réfléchir pour demain", prévient-il, conscient qu'il n'aura pas le droit à l'erreur.

"La course va être plus longue, plus chaude, et il sera important de la terminer, car ça fait déjà trois semaines de suite qu'on est très forts pour la course sprint du samedi, mais qu'on ne la termine pas à cause d'un problème ou d'une chute. On a encore perdu une grande opportunité aujourd'hui : j'étais le plus rapide, j'étais en tête, j'étais en train de dérouler jusqu'au drapeau à damier, mais ça n'a pas suffi. Donc, demain, il va être important de prendre le positif de cette journée, et il y en a beaucoup, mais aussi de terminer la course. Apparemment, j'ai des soucis pour finir les courses sur cette piste, mais il va être important de le faire."