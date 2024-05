Le message de Martín à Ducati : "Je n'ai rien à prouver pour mon avenir"

Depuis plusieurs semaines, Jorge Martín ne cesse de répéter que ses prestations en piste représentent sa meilleure carte de visite pour convaincre Ducati de le titulariser aux côtés de Pecco Bagnaia la saison prochaine. La marque italienne a prévu de se décider aux alentours du Mugello, alors qu'elle hésite actuellement avec deux autres candidats, le titulaire du poste Enea Bastianini, qui n'a pas véritablement pu prouver sa valeur l'an dernier en raison de ses blessures, et Marc Márquez, de retour au premier plan depuis qu'il pilote la Desmosedici.

Au Mans, Martín aurait difficilement pu en faire plus pour convaincre Ducati. Après avoir signé la pole, il a remporté les deux courses et conforté ainsi sa première position au championnat. Le Madrilène estime estime que Ducati a toutes les cartes en mains pour faire son choix.

"Je pense que je n'ai rien à prouver pour mon avenir", a déclaré Martín au site officiel du MotoGP après sa victoire au GP de France. "Je peux dire que ce qui se passera dans les prochaines courses ne changera rien. Même si je gagne, même si je tombe, je pense que j'ai déjà fait ce que j'avais à faire et je suis très content de mes performances."

Faut-il voir dans ce nouveau succès un message envoyé à Ducati ? "C'est sûr que c'est important", a répondu Martín, prêt à changer d'environnement s'il n'obtient pas la promotion qu'il attend : "[La situation est] peut-être plus claire mais je pense que ça ne changera pas. Je suis le même pilote qu'hier, le même pilote que jeudi, donc s'ils doivent prendre une décision, je pense qu'ils l'ont déjà prise. Quoique ce soit, ce sera bon. Je veux vraiment rejoindre l'équipe d'usine Ducati mais s'ils ne veulent pas de moi, pour une raison ou une autre que l'on ne connaît pas, j'offrirai mon talent à d'autres personnes."

Les propos de Martín pourraient laisser penser qu'il ne se voit pas favori pour la place, surtout après une première déclaration jeudi, quand il se disait prêt à comprendre Márquez puisse lui être préféré. Il ne veut en tout cas pas se prononcer à la place de Ducati. "Vous en pensez quoi ?" a demandé l'actuel pilote Pramac en conférence de presse. "Les gens me le demandent tout le temps et je ne veux pas en parler. Je pense que même si j'ai gagné ici, que je gagne à Montmeló ou pas, je pense que je suis le même pilote, la même personne, ça ne changera pas la décision [de Ducati]. Quoi qu'il arrive, ce sera bien."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je pense que je suis plus fort que la saison dernière" a insisté Martín, vainqueur de trois sprints et deux courses principales en cinq week-ends cette année. "Je progresse tout le temps. À chaque course, ou tous les ans, je suis un meilleur pilote. Vous l'avez vu entre ma première saison en MotoGP et maintenant. Je ne sais pas quelle est la limite, on verra avec le temps. Je pense qu'on fait un excellent travail, j'améliore beaucoup mes compétences, pas seulement en course mais aussi en dehors, dans ma mentalité, je veux progresser personnellement et être quelqu'un de meilleur. J'espère que ce travail portera ses fruits sur d'autres circuits."

Je sais que je suis fort mais parfois, je doute trop. Je pense que je ne sais peut-être pas à quel point je suis bon.

Malgré l'assurance qu'il affiche dans ces propos, Jorge Martín affirme avoir beaucoup plus de doutes dans son quotidien, et éprouver parfois du mal à croire suffisamment en sa propre valeur. C'est pour cette raison qu'il a explosé de joie en franchissant la ligne d'arrivée en vainqueur au Mans, après avoir vaincu Marc Márquez et Pecco Bagnaia, les deux pilotes les plus titrés en MotoGP du plateau.

"Tous les pilotes ont des doutes avant de débuter une course. Je sais que je suis fort mais parfois, je doute trop. Je pense que je ne sais peut-être pas à quel point je suis bon. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, je me disais 'Qui est le numéro 1 ?'."

"Je sens que j'ai été totalement été le numéro 1 ce week-end", a-t-il ajouté. "Je pense que c'est fou de battre Marc et Pecco. Ce sont des champions incroyables, je ne suis pas encore champion du MotoGP donc c'est incroyable. Je suis heureux d'être à cette position."