VR46 a "deux ou trois noms" pour remplacer Marini en 2024

Le départ de Luca Marini pour Honda n'est pas encore officiel mais VR46 prépare déjà la suite. Uccio Salucci, directeur de l'équipe fondée par Valentino Rossi, a confirmé que Marini "discute" avec Honda et travaille activement à son remplacement, excluant déjà la possibilité Fabio Di Giannantonio.

"Malheureusement pour Fabio, la première option n'est pas Di Giannantonio", a déclaré Salucci au site officiel du MotoGP. "On veut un jeune pilote du Moto2, on a deux ou trois noms. C'est sûr qu'on prendra une décision dans trois ou quatre jours."

L'Italien a confirmé que Fermín Aldeguer, vainqueur des deux dernières courses en Moto2, était une option mais l'Espagnol a déjà prolongé avec Boscoscuro pour la saison 2024 et des pénalités financières sont à prévoir pour le libérer.

"Quand on perd un pilote comme Marini en novembre, il faut regarder les pilotes du Moto2 et c'est sûr qu'il y a des pénalités [à payer]. On verra ce qu'il se passera. On discute avec plusieurs équipes, pas une seule, pas juste Aldeguer. Il faudra payer quelque chose, c'est sûr, mais c'est notre monde et on verra ce qu'il se passera dans les prochains jours."

Tony Arbolino pourrait rejoindre Fabio Quartararo en MotoGP

Tony Arbolino, vice-Champion du Moto2 cette année, est "aussi" un pilote envisagé par VR46, mais Salucci n'a pas voulu limiter la liste à deux candidats : "J'aime Tony parce qu'il est très bon, très jeune, il est Italien. C'est sûr que Tony est l'un des noms mais il n'y a pas que lui et Fermín, il y en a d'autres très rapides que j'aime. On verra dans les quatre prochains jours, pas longtemps."

Un dénouement rapide sera en effet nécessaire puisqu'il sera important pour chaque équipe de pouvoir faire rouler son nouveau pilote lors du test de Valence, prévu dans 11 jours, juste après la fin de la saison. Le disputer avec uniquement Marco Bezzecchi est une "possibilité extrême" que Salucci aimerait éviter, ce qui mène à d'intenses discussions.

"J'ai dormi juste trois heures lors de la dernière semaine ! C'est comme ça. Pablo [Nieto, team manager de VR46] travaille énormément. Le test est deux jours après Valence, j'espère que notre équipe sera établie pour cette date. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'on fera le test avec un seul pilote ! On verra. J'espère avoir deux pilotes mais vous savez, le timing est très court."