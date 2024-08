Pour Aleix Espargaró, Franco Morbidelli n'a plus sa place en MotoGP

Jack Miller et Franco Morbidelli font partie des pilotes encore en quête d'un guidon pour la saison 2024. Alors qu'ils restent sur plusieurs campagnes difficiles, les deux hommes pourraient cependant rebondir. Le premier est en contact avec Pramac pour y faire son retour, tandis que le second devrait prendre la place encore libre chez VR46.

Des facteurs externes semblent jouer en faveur des deux. Miller semble bénéficier de sa nationalité australienne pour avoir le soutien des dirigeants du championnat, soucieux d'avoir un championnat moins tourné vers l'Espagne et l'Italie, même s'il se défend de profiter de cet aspect. Quant à Morbidelli, ses liens avec la VR46 Riders Academy devraient jouer un grand rôle en cas de signature chez VR46.

Aleix Espargaró déplore que des critères extra sportifs aident des pilotes à rester en MotoGP. Interrogé sur le cas Miller, celui qui s'apprête à mettre fin à sa carrière de titulaire a émis des doutes sur sa capacité à briller mais a surtout voulu incriminer Morbidelli, avec qui il a eu une altercation l'an dernier. Selon lui, l'Italien n'a clairement plus sa place dans l'élite.

"Je ne vais pas faire de commentaires sur ça parce que ça me causerait des problèmes", a déclaré Espargaró... avant de finalement livrer son opinion sans filtre : "Si je vous dit ce que je pense de ça et d'un autre qui va finir chez VR46..."

"Je m'entends bien avec Jack, nous sommes voisins et il vient de devenir père, je sais qu'il aime encore plus la moto que moi. Je suis très heureux qu'il puisse encore être là, mais il y a un cas qui est pire. Quand on a eu beaucoup de motos qui gagnaient et qu'on ne montre rien, et qu'ils continuent à t'offrir des options, puis qu'on voit quelqu'un comme Alonso López qui rêve de monter..."

Franco Morbidelli Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"C'est pour ça que j'ai décidé de m'arrêter l'an prochain, parce que je sens que je ne suis pas à 1000%, comment peuvent l'être ces gars. Je n'ai plus ce désir de faire la course, et ça ne me paraît pas juste de rester ici."

Battu par Fabio Quartararo ces dernières saisons chez Yamaha et distancé par les autres pilotes disposant de la Ducati version 2024 cette année, Franco Morbidelli n'a pas d'excuses selon Aleix Espargaró, même si l'Italien a payé sa blessure en début d'année.

"Le cas de Morbidelli est pire que celui de Miller. Il n'y a rien de mal à ce que Morbidelli reste en MotoGP, mais quand tu as eu une moto qui gagne tant d'années d'affilées, que tes coéquipiers t'ont battu à chaque fois, dans chaque course et chaque tour chronométré, cela ne me paraît pas juste qu'on ne donne pas une chance à des plus jeunes."

"J'aime beaucoup ce qu'Aprilia a fait avec [Ai] Ogura, ils misent sur un pilote qui arrive. Qu'un team manager comme [Davide] Brivio fasse un pari sur quelqu'un comme Ogura, chapeau. Je pense qu'Ogura est très bon, il est agressif, il travaille de son côté. Je pense que c'est bien de l'avoir signé, c'est la meilleure chose que Trackhouse pouvait faire."

Avec Oriol Puigdemont