Aleix Espargaró : Franco Morbidelli "ne respecte personne"

Deux mois après son spectaculaire coup de sang dans le garage Aprilia au GP d'Inde, Aleix Espargaró a commis un nouveau geste sujet à controverse au Qatar, en portant un coup dans le casque de Franco Morbidelli samedi, après avoir été gêné par le pilote Yamaha en piste.

Cette séquence lui a valu une pénalité de six places sur la grille de départ et une amende de 10 000€ et s'il a reconnu une réaction inappropriée, le Catalan est resté agacé par le comportement de Morbidelli, selon lui trop souvent impliqué dans des incidents de la sorte.

"La première chose, c'est que je suis vraiment désolé et que j'ai honte de ma réaction, pour mon équipe et pour moi", a expliqué Espargaró. "C'est sûr que si vous n'avez vu que la dernière partie de l'histoire, j'accepte totalement ma responsabilité. Mon intention n'était pas de le frapper, je voulais juste qu'il s'éloigne. C'était de ma faute."

"Mais selon moi, regarder seulement les cinq dernières secondes n'est pas juste. Pour moi, ça fait un an et demi que Franco roule tranquillement sur les circuits partout dans le monde, il ne respecte personne. À la dernière course, c'était avec son coéquipier, pas de pénalité, avec Marc [Márquez] aussi, en le qualifiant de toutou..."

"[Samedi], il m'a gêné trois fois et j'ai voulu revenir sur la piste mais il ne m'a pas permis de le faire. Après, j'ai mal réagi, j'ai très mal réagi. Je suis désolé pour ma réaction mais je pense que ce n'est vraiment pas juste de ne juger que les cinq dernières secondes."

Les tensions ne devraient pas s'apaiser de sitôt entre les deux hommes. Avant le départ de la course sprint, Espargaró et Morbidelli ont failli avoir un contact durant le tour de mise en grille et lorsqu'il s'est présenté devant les journalistes, l'Italien s'est interrogé sur l'exemple donné par son rival. "Je me demande ce qu'il va dire à ses enfants", a-t-il lâché.

Cette déclaration est très mal passée auprès d'Espargaró : "Ce qui me met le plus en colère, et ça n'en restera pas là, c'est qu'il a parlé de ma famille et de mes enfants à la presse, et pour moi ce qu'il a fait n'est pas juste. Il a dépassé la limite, je suis très en colère."

Espargaró en a remis une couche sur Instagram en précisant que Morbidelli ne "mérite aucun respect" à ses yeux après ses déclarations impliquant sa famille.

Aleix Espargaró n'a pas été le seul à critiquer l'attitude de Franco Morbidelli en piste. Samedi, Johann Zarco a estimé que celui qui va lui succéder dans l'équipe Pramac est "toujours dans les sales coups", tout en reconnaissant ne pas avoir vu l'intégralité de l'incident avec Espargaró. "De ce que je vois dans la caméra embarquée, Morbidelli fait un gros intérieur à Aleix", a précisé le Français.

"Il y en a qui parlent de l'image de taper quelqu'un, mais Morbidelli, il fait de la merde à chaque course", a estimé Zarco. "C'est toujours lui qui est dans une embrouille."