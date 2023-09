Espargaró regrette son coup de sang : "J'ai très mal réagi"

Aleix Espargaró est apparu furieux au début de la Q2 à Buddh. Cette partie de la séance a débuté avec quelques minutes de retard, une information qu'Aprilia semble avoir loupée puisque l'équipe a fait sortir son pilote du garage à l'horaire prévu. En arrivant au bout de la voie des stands, il a dû s'arrêter devant le feu rouge et ce sont les commissaires de course qui l'ont informé du délai.

Espargaró est descendu de sa moto et a regagné son garage. Il y a exprimé sa colère lorsqu'il y est entré : les caméras l'ont filmé en train de crier et de taper du poing, sur sa moto puis contre un mur, devant une équipe restée totalement impassible.

Visiblement peu fier de cette attitude, le pilote Aprilia a tenu à présenter ses excuses. "J'ai très, très mal réagi après l'erreur de l'équipe avant les qualifications", a reconnu Espargaró. "Je suis vraiment, vraiment désolé de ma réaction envers l'équipe. Je leur ai présenté mes excuses."

Cette séquence a pu contribuer à la modeste dixième place d'Espargaró sur la grille de départ, entre la déconcentration et les effets de l'arrêt au bout de la voie des stands, mais le pilote espagnol a préféré assumer sa responsabilité.

"Peu importe ce qu'il s'est passé, c'était de ma faute en qualifications, je n'étais pas rapide. Mais il faut éviter ce genre d'erreur parce qu'on peut casser le moteur vu qu'il n'y a pas de refroidissement quand on est à l'arrêt, et que les pneus [perdent en température]. Évidemment, je ne suis pas parti concentré mais je je n'ai pas bien réagi. Le problème n'était pas important, mon erreur avec eux était plus importante."

"J'aurais mieux fait de rester couché"

Cette séance de qualifications décevante ne constituait que les prémices d'une course sprint difficile pour Aprilia. Alors que les pilotes officiels étaient dans le coup vendredi, ils ont été plus en retrait pendant la course sprint. Maverick Viñales n'a pris que la huitième place et Aleix Espargaró n'a pas vu l'arrivée en raison d'une chute.

Le #41 estime que son potentiel n'était "pas bon" et il a en plus dégringolé au 16e rang après les deux premiers tours, pour finalement partir à la faute au dernier virage alors qu'il était remonté en 12e position : "J'aurais mieux fait de rester couché aujourd'hui. Je n'étais pas à l'aise dans le time attack et je n'ai fini que dixième."

"Au départ, j'ai été gêné par l'accrochage entre Luca et Bezz, puis je suis tombé en remontant. Tout s'est mal passé. Je veux juste dormir !"