Bezzecchi encore accroché au départ : "D'où faut-il que je parte ?"

Pour la quatrième fois cette saison, Marco Bezzecchi a été impliqué dans un accrochage au premier virage d'une course. Cette fois, le pilote italien a été victime d'un contact avec son propre coéquipier, Luca Marini, qui l'a violemment heurté par l'arrière au lancement du sprint de Buddh.

Alors que le #10 n'a pu éviter la chute et s'y est blessé, Bezzecchi a réussi à rester sur ses roues et il a livré par la suite une superbe remontée. Sorti de la piste, il s'est relancé 18e et, contre toute attente, c'est avec un rythme effréné qu'il a ensuite avalé les onze tours de cette course sprint.

Il a repris six places dès les trois premiers tours, puis a fait son entrée dans la zone des points après cinq boucles. À la mi-course, il pointait à la septième place et allait bientôt dépasser Jack Miller. Sa dernière victime a été Fabio Quartararo, qui s'est à son tour fait avaler par la Ducati et déposséder de la cinquième position dans le dernier tour.

"Ce n'est pas le résultat que j'attendais. J'espère que tout le monde s'est amusé, au moins", commente Marco Bezzecchi, dépité. "Par rapport aux pilotes que j'avais devant moi, j'étais très fort dans les freinages donc j'arrivais à freiner vraiment plus tard et j'ai essayé de faire autant de dépassements que j'ai pu à chaque tour. En termes de motricité, j'étais globalement assez similaire à tous les autres parce que le niveau de grip est ce qu'il est, on ne peut pas en avoir plus. La différence se faisait donc surtout au freinage."

Énième accrochage au départ

Troisième homme du championnat, Bezzecchi n'en finit plus de subir les départs chaotiques. Au GP d'Espagne, il avait été pris dans la chute collective, puis en Autriche il a fait partie des victimes de l'accrochage initié par Jorge Martín au lancement du sprint, et à Barcelone c'est dans l'accident provoqué par Enea Bastianini qu'il a été pris. Cette fois, il s'était blessé à la main gauche, dont il souffre encore aujourd'hui, et n'avait pu masquer son agacement après cette série de situations malchanceuses.

Aujourd'hui, le #72 pensait s'être mis à l'abri en décrochant ce matin la pole position. Mais, à l'extinction des feux, il s'est fait immédiatement déborder par Martin, parti deuxième. Le pilote VR46 abordait néanmoins le virage 1 côte à côte avec Pecco Bagnaia et c'est au moment de s'incliner qu'il s'est fait percuter par la roue avant de Marini, juste derrière lui.

Bezzecchi, dont la Ducati GP22 n'est pas équipée du nouveau système de départ dont sont dotées les motos de Bagnaia et Martín, n'a pas le sentiment d'avoir manqué son départ. "D'après ce que je peux voir de l'extérieur, il est certain qu'ils ont quelque chose de plus, parce que je n'ai pas pris un mauvais départ. Je suis parti comme je le fais toujours, donc assez bien. Mon temps de 0 à 100 km/h a été bon, le temps d'envol a été bon, mais dès que j'ai commencé à bouger, les autres motos m'ont passé", observe-t-il.

"Ils ont un peu plus d'expérience avec cet embrayage, qui est très difficile et que je cherche toujours à comprendre. Je ne veux pas dire que ça n'est dû qu'à la moto, car je ne le sais pas, mais en tout cas ils partent très vite."

Alors que le panel de commissaires a annoncé que l'incident serait examiné après la course, Bezzecchi affiche une déception tout en retenue. Mais lassé par ces incidents, il ne sait pas vraiment à quoi s'attendre pour la course de demain, alors qu'il reprendra place en pole position.

"Il faut que je me sorte de ce putain de premier virage. Ça fait au moins trois fois que je suis heurté par quelqu'un d'autre, alors… Je ne sais pas. Je vais passer ce premier virage et après on verra", lâche-t-il. "Je me disais que j'étais en première ligne… Putain, si je ne suis pas en sécurité sur la première ligne, d'où faut-il que je parte ? En plus, je suis bien parti. C'est dommage parce que je suis certain que personne ne veut faire d'erreur, c'est normal, mais c'est comme ça. Maintenant, il faut juste qu'on se tourne vers demain."

Au championnat, Bezzecchi limite les dégâts puisqu'il marque cinq points, néanmoins Bagnaia et Martín augmentent leur avance. "Par rapport à Jorge et Pecco, j'ai perdu quelques points de plus. Par rapport à Brad [Binder], seulement un point heureusement. C'est positif, je n'aurais rien pu faire de plus, j'ai fait de mon mieux. Peut-être que si le sprint avait eu sa durée normale [un tour de plus, ndlr], j'aurais pu faire un petit peu plus, mais c'est comme ça."