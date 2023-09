Sprint - Martín sans rival, Márquez retrouve le podium

Déjà impérial au GP de Saint-Marin, il y a deux semaines, Jorge Martín a survolé la course sprint de Buddh, tandis que Pecco Bagnaia et Marc Márquez ont complété le podium. Marco Bezzecchi, percuté au départ, a fait le spectacle avec de nombreux dépassements.

Les variations dans les conditions météo ont totalement bouleversé le programme pour cette course sprint. En début de journée, elle a été raccourcie d'un tour en raison de la chaleur, puis repoussée en raison de fortes averses, qui ont également incité la direction de course à ajouter une séance de 20 minutes, finalement disputée sur une piste presque totalement sèche.

Le sprint a encore été repoussé pour permettre aux équipes du circuit de continuer à assécher la piste et aux pilotes de prendre le départ en pneus slicks, avec le medium à l'avant et le tendre à l'arrière, malgré quelques traces d'humidité encore présentes dans certaines courbes. C'est ainsi avec un retard de 1h35 sur l'horaire initial que cette épreuve a débuté et avec seulement 21 pilotes sur la grille, Álex Márquez s'étant blessé aux côtes, ce qui le privera également du GP du Japon.

Martín a fait le holeshot depuis la deuxième place sur la grille alors que Bezzecchi, le poleman, a pris un mauvais envol, avant d'être percuté par Luca Marini au premier virage. Le demi-frère de Valentino Rossi a été projeté à terre tandis que son coéquipier a pu repartir en fond de classement. Derrière, Stefan Bradl a percuté Pol Espargaró puis Augusto Fernández. Les deux premiers sont tombés et ont abandonné. Tous ces incidents seront analysés par les commissaires de course dans l'après-midi.

Martín s'est retrouvé avec Pecco Bagnaia pour premier poursuivant. Joan Mir occupait la troisième place devant Marc Márquez, Brad Binder, Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Jack Miller et Johann Zarco. Márquez a pris l'avantage sur Mir avant même la fin du premier tour et derrière eux, Miller a doublé Viñales.

Bagnaia n'a pas pu suivre le rythme de Martín, qui avait déjà 1"6 d'avance au troisième tour. Les écarts étaient plus faibles derrière l'Italien, même si Quartararo n'a pas pu rester dans la roue de Binder.

Au quatrième tour, Mir a perdu plusieurs positions en faisant une erreur et a chuté quelques virages plus loin, mettant fin à sa plus belle course de l'année. Après avoir essayé de relever sa moto et s'être visiblement brûlé en touchant l'échappement, il a finalement abandonné.

Remonté au septième rang après cette chute et un dépassement sur Viñales, Zarco est également tombé. Le Français a pu repartir, mais loin des positions offrant des points, et il est finalement rentré à son garage. Lointain 12e, Aleix Espargaró est parti à la faute à son tour au dernier virage et a abandonné.

En tête, les écarts ont grandi entre les pilotes mais Márquez est resté sous la menace de Binder. Les regards étaient également tournés vers, Bezzecchi, qui a enchaîné les dépassements et a pu remonter au sixième rang à deux tours de l'arrivée. Binder n'a jamais trouvé l'ouverture sur Márquez mais Bezzecchi a pris l'avantage sur Quartararo dans la toute dernière boucle.

Après avoir assuré dans le dernier tour, Martín s'est imposé avec plus d'une seconde d'avance sur Bagnaia. Márquez s'est offert son premier podium depuis le sprint de Portimão en ouverture de la saison. Binder a pris la quatrième place devant Bezzecchi, Quartararo, Miller et Viñales. Le dernier point est revenu à Raúl Fernández, tandis que Fabio Di Giannantonio a complété le top 10. À noter que Miguel Oliveira, 12e, a dû rendre une position en début d'épreuve pour avoir réalisé un dépassement sous drapeau jaune.

Au championnat, Martín revient à 33 points de Bagnaia. Bezzecchi est désormais à 69 unités du leader. Auteur du meilleur temps, le pilote VR46 tentera de prendre sa revanche dimanche dans la course principale, pour laquelle il sera encore en pole position.

GP d'Inde MotoGP - Course sprint