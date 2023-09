Grosse pluie à Buddh, des essais ajoutés avant le sprint

Depuis le début du week-end, les conditions étaient globalement bonnes sur le circuit de Buddh, situé à Greater Noida, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Delhi. Malgré leurs craintes initiales, les pilotes MotoGP l'ont adoubé dès leur arrivée sur place, séduits par les reconnaissances faites à pied et à vélo jeudi, puis par les premiers essais réalisés vendredi.

La piste indienne, qui n'avait plus accueilli de compétition internationale depuis plusieurs années et quitté le calendrier F1 depuis 2013, offre certes peu d'adhérence, mais son tracé est jugé amusant par les pilotes, grâce à du dénivelé, des virages en banking et des enchaînements techniques à maîtriser, sur un tour de 5 km.

Ce matin encore, tout allait bien, en dépit d'une chaleur extrême qui avait poussé à réduire la longueur des courses. Et puis soudain, le vent s'est levé et une pluie diluvienne a fait son apparition sur le circuit. Les conditions ont interrompu les qualifications de la catégorie Moto3 juste avant la Q2, la piste étant jugée trop dangereuse par les officiels et de l'avis général des pilotes, qui ont rapporté un phénomène d'aquaplaning.

Le programme prévoit que les qualifications Moto3 soient suivies par celles de la catégorie Moto2, avant la course sprint MotoGP dont le départ devait initialement être donné à 15h30 heure locale, soit 12h heure française.

Néanmoins, les pilotes de la catégorie MotoGP, qui ont récemment souhaité s'exprimer en commun sur les questions de sécurité, ont promptement réagi afin de requérir une modification du plan habituel. N'ayant jusqu'à présent jamais roulé sur ce circuit dans des conditions mouillées et manquant par conséquent de données mais aussi de sensations et de repères, ils ont demandé l'ajout d'essais supplémentaires, ce qui leur a été accordé.

Au moment où la Q2 Moto3 aurait dû se terminer mais alors que le roulage était toujours suspendu, le directeur de course, Mike Webb, a donc annoncé que, si les conditions sont toujours mouillées à ce moment-là, la pitlane ouvrira quinze minutes après la fin des qualifications Moto2 pour un quart d'heure d'essais MotoGP sur piste humide. Puis, vingt minutes après ce roulage, la pitlane rouvrira pour une minute et le départ de la course sprint sera donné en suivant la règle de la procédure rapide.

Course sprint MotoGP à 13h08 en France

Les officiels ont annoncé une mise à jour du programme lorsque les essais Moto3 ont repris, avec 50 minutes de retard. Ce retard sera maintenu pour les qualifications Moto2, qui débuteront à 15h05 heure locale (11h35 en France), au lieu de 14h15. La séance supplémentaire de la catégorie MotoGP se déroulera de 16h00 à 16h15 (12h30-12h45 en France) et sera immédiatement suivie par la course sprint.

Cette première course MotoGP du week-end a dans un premier temps été annoncée à 16h38 (13h08 en France), mais le programme a ensuite été ajusté. L'averse a cessé mais la grille de départ était encore humide après la séance supplémentaire, et la voie des stands sera finalement ouverte à 17h00 (13h30 en France), avec un départ estimé à 17h05 (13h35 en France), en comptant le tour de reconnaissance puis le tour de chauffe. Le but est d'assécher la piste à temps pour le sprint.

Rappelons que c'est Marco Bezzecchi qui a décroché la pole position de la catégorie reine pour cette première édition du GP d'Inde, devant Jorge Martín, qui a signé le meilleur temps dans la séance de 15 minutes.

Une grosse averse orageuse avait déjà touché le circuit jeudi, pendant le trackwalk des pilotes MotoGP, mais les essais avaient jusqu'à présent été épargnés. Pour la suite du week-end, les prévisions semblent clémentes, avec une journée de dimanche annoncée couverte mais sèche. Les températures devraient par contre encore augmenter, 33°C étant annoncés au plus fort de la dernière journée, ce qui donne un ressenti largement supérieur à 40°C compte tenu d'un fort taux d'humidité.