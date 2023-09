Les courses du GP d'Inde MotoGP raccourcies à cause de la chaleur

Outre la difficulté de se familiariser avec le tracé d'un circuit inédit en MotoGP et de s'adapter aux conditions d'un asphalte sur lequel aucune course n'a eu lieu depuis cinq ans, le pire élément auquel les pilotes ont dû faire face en Inde, du moins d'après leurs témoignages, a été la température extrêmement élevée.

"Dans la ligne droite opposée, on sent la gorge brûler, les jambes brûlent", a ainsi déclaré Pecco Bagnaia à l'issue des Essais de ce vendredi sur le circuit de Buddh, qui ont déterminé les dix pilotes qualifiés directement pour la Q2 et ceux qui devront en découdre pour y accéder pendant la Q1.

Après cette séance, les concurrents ont fait part de leurs préoccupations à la direction de course, qui a estimé que la solution idéale, pour des raisons de sécurité, serait de réduire le nombre de tours du sprint de ce samedi et de la course principale de ce dimanche. Ainsi, la course sprint, initialement prévue pour 12 tours, sera réduite à 11, tandis que la distance totale de la course du dimanche sera de 21 tours, au lieu des 24 initialement prévus.

Pour ce samedi, les prévisions tablent sur un mercure à 37°C dans la région du circuit au moment où se déroulera le sprint, pour ce qui devrait être le moment le plus chaud de la journée.

Indépendamment du thermomètre, le taux d'humidité extrêmement élevé (plus de 92%) rend les choses encore plus difficiles. Si certains estiment que les conditions ne sont pas différentes de celles de la Malaisie, d'autres, comme par exemple Aleix Espargaró, soulignent les difficultés qu'ils rencontrent dans certaines portions.

"Je ne sais pas pour les autres pilotes mais pour nous, les conditions dépassent les limites, la chaleur générée par la moto est folle", a déclaré le pilote Aprilia. "On ne pouvait plus vraiment respirer après huit ou neuf tours, donc je ne sais pas comment on va finir le sprint, et je ne veux pas penser à dimanche !"