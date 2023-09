Yamaha pointe un simple "manque de communication" avec Quartararo

Le dialogue entre Massimo Meregalli et Fabio Quartararo par médias interposés se poursuit, alors que le pilote français s'est montré déçu du prototype de moteur 2024 que Yamaha lui a fait tester la semaine dernière, à Misano.

Le Champion du monde 2021 avait pourtant prévenu à plusieurs reprises : ce test, le premier permettant aux titulaires de découvrir les développements pensés pour la saison prochaine, serait extrêmement important pour la suite de son parcours. Il pouvait tout bonnement "changer [sa] carrière" et le décider à chercher une autre équipe pour 2025 (après la fin de son contrat) s'il ne voyait pas arriver le matériel qu'il espérait.

Souvent relégué en seconde moitié de classement désormais, Quartararo ronge son frein, lui qui n'a plus gagné depuis l'été 2022, et ne cesse d'en appeler à plus de puissance pour que Yamaha puisse rivaliser avec les marques européennes aujourd'hui dominantes. Alors, malgré la présence du motoriste Luca Marmorini dans le box, le peu d'enthousiasme du Français après ce premier test aurait dû être pour le moins alarmant aux yeux des responsables de Yamaha.

Mais étonnamment, Massimo Meregalli, team manager, avait quitté Misano en se disant satisfait par "une journée positive". Ces commentaires, "qui étaient noir et blanc" avec les siens, ont pour le moins surpris Fabio Quartararo, lequel répétait jeudi à son arrivée en Inde à la chaîne espagnole DAZN : "Je peux clairement voir que ce test a été décevant et qu'il n'était pas au niveau des attentes." Et d'ajouter, non sans sarcasme : "Nous n'avons pas fait de pas en avant, pas du tout. Mais si le team manager dit que c'est mieux, il faut l'écouter."

Massimo Meregalli a donc répondu à son tour ce vendredi, confronté à ces propos par le site officiel du MotoGP pendant la seconde séance d'essais du jour. Et il a mis cette divergence d'opinion sur le compte d'un manque de communication, le pilote n'ayant selon lui pas été informé des attentes des ingénieurs pour ce test.

"Il n'y a pas de différence de point de vue, c'est juste une question de communication", a expliqué le responsable italien. "Cela a été notre faute, car nous ne l'avons pas informé de nos attentes. Mais ce que nous avons obtenu du test est en fait ce que nous attendions. Le moteur était assez nouveau, avec un caractère différent."

"J'étais satisfait parce que nous n'avons pas eu le moindre petit problème et que nous avons confirmé ce qu'étaient les attentes, tout en sachant que nous travaillons déjà sur deux autres specs. L'une sera prête à Valence et l'autre en Malaisie. Il est certain qu'il avait des attentes différentes, mais c'est aussi dû à notre manque de communication."

Problème de transmission

La première séance d'essais du Grand Prix d'Inde, ce matin, a elle aussi été troublée pour Yamaha, puisqu'un problème de boîte de vitesses a stoppé deux fois Fabio Quartararo, le limitant à dix tours en 1h10 de temps de piste possible. Le Français a dû rester au stand pendant la dernière partie de la séance, comme son coéquipier Franco Morbidelli, rappelé par l'équipe par précaution.

"Nous avons rencontré deux problèmes identiques avec Fabio, en lien avec la transmission", a expliqué Massimo Meregalli. "C'était étrange et, pour une raison purement de sécurité, nous avons décidé de stopper aussi Franky, car nous devions comprendre d'où venait le problème. Cela nous a coûté beaucoup de temps de piste, malheureusement."

Le team manager a assuré que le problème était "réglé à 100%" désormais. "Heureusement, la deuxième séance est plus longue également et nous devons maintenant faire tout le travail que nous n'avons pas pu faire ce matin. C'est dommage quand on vient sur un circuit comme celui-ci qui est long et pas si simple à apprendre. Mais je pense que ce que nous avons appris ce matin est extrêmement important."

