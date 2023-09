Quartararo attend énormément du test : "Ça peut changer ma carrière"

Ce lundi est peut-être la journée la plus importante de l'année pour plusieurs pilotes. Les équipes sont restées à Misano pour le test dévolu à la découvertes des prototypes pour la saison 2024, ou à minima d'importantes évolutions montrant la direction prise dans le développement chez les constructeurs. Honda et Yamaha seront particulièrement scrutés puisqu'ils devront convaincre Marc Márquez et Fabio Quartararo, qui attendent des changements radicaux.

Chez Yamaha, Quartararo avait découvert il y a un an un nouveau moteur qui lui avait donné satisfaction, mais le gain s'est finalement avéré trop faible pour faire véritablement la différence et il a récemment fait du manque de puissance la principale faiblesse de sa moto. Le Français attend donc beaucoup plus de ce test cette année, et l'aborde avec autant impatience que d'appréhension.

"Sincèrement, ça sera très important", a déclaré Quartararo au micro de Canal+. "[Je suis] un petit peu nerveux d'essayer cette moto, [j'espère] avoir vraiment un bon commentaire. L'année dernière, j'ai eu un bon commentaire aussi mais cette année, il faut vraiment une grosse différence. [Je suis] impatient mais aussi stressé de voir si ça marche ou pas."

"J'espère qu'on quittera ce test avec de meilleures sensations, avec un moteur rapide, et j'espère qu'on pourra encore faire des progrès [au test de] Valence", a ajouté Quartararo sur le site officiel du MotoGP, ciblant ses principales attentes : "Avoir les sensations du châssis de 2019 avec beaucoup plus de puissance et d'appui. Je pense qu'avec ça, on pourrait se battre pour les positions que l'on veut, mais on doit faire de gros progrès."

Interrogé sur les conséquences d'un potentiel test décevant, la réponse de Quartararo a été directe. "Ça peut changer ma carrière. Tout simplement", a répondu le Champion du monde 2021, sans préciser s'il faisait référence à ses chances de titre la saison prochaine ou à la possibilité de quitter Yamaha dans un an, au terme de son contrat actuel.

Et s'il fait de ce lundi "la journée la plus importante de l'année" qui va "décider" de son avenir, Quartararo a en revanche exclu l'idée de quitter son équipe dès la fin de la saison actuelle : "Pour moi, un contrat c'est quelque chose de très important. Yamaha croit en moi et a cru en moi par le passé. Partir quand les choses vont mal, ce n'est pas la meilleure sensation pour un pilote. Je ne veux pas abandonner. Mon objectif numéro un, en ce moment, c'est de revenir au top niveau, dans les premières positions, et pour revenir dans les premières positions, il faut remettre Yamaha où il le faut."

Une course qui a illustré les faiblesses de la Yamaha

Dimanche, Quartararo évoquait un programme chargé avec des nouveautés "moteur, châssis et aéro", après avoir une énième fois constaté en course les faiblesses de sa moto dans les dépassements. Il a volontairement ralenti en fin d'épreuve afin de jauger le niveau de la Yamaha avec le champ libre, et il a constaté que sa moto n'est pas si mauvaise, mais surtout très limitée dans les duels.

"Au tour d'après, j'ai fait mon meilleur temps en course, vers le 25e tour, donc c'est pour vraiment montrer qu'on a le potentiel. Même avec cette moto, on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui mais on ne peut pas dépasser. C'était bien de montrer aussi aux ingénieurs japonais qu'il y a plein de choses qui nous manquent pour aller plus vite."

Fabio Quartararo est resté englué dans un groupe à Misano.

Quartararo assume cette stratégie, destinée à démontrer au staff de Yamaha les faiblesses de la M1 : "Bien sûr, c'est une forme de pression, et surtout une façon de montrer que je suis rapide avec la moto que l'on a aujourd'hui. En tout cas, on est rapides avec la moto que l'on a, pas aussi rapides que les autres parce qu'il manque énormément de choses. Quoi qu'il en soit, depuis l'Autriche, peu importe le résultat que l'on fait, je donne mon maximum."

"Je ne sais même pas à quelle position j'ai terminé. [On était] à deux secondes et demi de Miguel [Oliveira] qui a fini sixième donc mon potentiel était de terminer dans le top 5. Cinquième ou sixième, c'était notre potentiel, mais impossible de faire un dépassement."

"C'est un problème qui a un effet boule de neige", a-t-il ajouté, n'oubliant pas les performances de la moto sur un tour : "Il faut réussir à sortir de quelques problèmes, à se qualifier mieux, à faire un peu cette différence en qualifications. De la fin de la course jusqu'à [la rencontre avec les journalistes], on est restés en meeting avec les ingénieurs, mais il faut vraiment qu'ils comprennent notre problème et qu'ils réagissent le plus vite possible." Et donc dès ce lundi.