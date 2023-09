Bezzecchi ne pensait pas que sa main poserait autant problème

Comme Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi a surmonté la douleur pour monter sur le podium au GP de Saint-Marin. L'Italien souffrait encore du pouce une semaine après sa chute au premier départ au GP de Catalogne, ce qui l'a limité tout au long du week-end à Misano mais ne l'a pas empêché de prendre une belle deuxième place, comme la veille.

"Mon corps est un peu douloureux partout mais le plus critique était ma main", a commenté Bezzecchi sur le site officiel du MotoGP. "Ce n'est pas fou mais ça génère beaucoup de douleurs et de problèmes quand je pilote. C'est une piste difficile, physique, et le premier secteur est très exigeant."

"Je m'attendais à souffrir mais sincèrement, [dimanche] j'ai eu mal un peu plus tard que prévu et c'était surtout parce qu'en passant beaucoup de tours derrière Pecco et Jorge [Martín], la pression [du pneu] est montée. Quand la moto est devenue difficile à piloter, j'ai dû plus solliciter mon corps, et c'est là que j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes avec la douleur."

"Je pense que cette année, c'est sûr que c'était [la course plus dure]", a précisé Bezzecchi. "J'étais en très grande forme, je me suis très bien entraîné cet hiver, et je ne m'attendais pas à ce que ma main me pose autant problème ici, qu'une petite blessure ait de si gros effets. Mais c'était comme ça, j'ai dû résister et heureusement, tout s'est bien passé."

Marco Bezzecchi a dû s'employer pour doubler Pecco Bagnaia

La course de dimanche a ressemblé à celle de samedi pour Bezzecchi. Parti deuxième, il a encore été doublé par Bagnaia au départ et ses premières tentatives pour reprendre l'avantage ont été infructueuses.

"J'ai doublé Pecco une fois mais j'ai immédiatement fait une erreur parce que le pneu avant ne fonctionnait pas très bien. Habituellement, Pecco est très fort, le plus fort, aux virages 9 et 10. Je ne sais pas comment il fait pour prendre ce virage mais c'est fantastique. Je l'ai doublé avant donc je savais qu'il allait tenter de repasser. Je ne savais pas où il était mais j'ai essayé de freiner aussi fort que possible et malheureusement, je suis sorti large."

Cette erreur a peut-être privé le protégé de Valentino Rossi d'une chance de victoire : "Quand je me suis arrêté devant Vale, on a parlé de ça. J'ai dit 'peut-être que j'aurais gagné sans cette erreur' et il m'a dit 'c'est sûr parce que tu étais encore proche de Jorge.' On va en discuter plus tard, dans le calme."

Après la mi-course, quand le pneu avant de Bezzecchi est monté en pression, il a jugé un dépassement sur Bagnaia indispensable et il a profité des douleurs au genou de son compère de la VR46 Riders Academy pour lui chiper la deuxième place, cette fois pour de bon. Il a ensuite refait une partie de son retard sur Jorge Martín mais a de nouveau perdu le contact.

"Je me suis dit qu'il fallait que je double Pecco, il fallait le faire pour avoir le champ libre. Heureusement, je l'ai fait et dans les huit ou neuf derniers tours, je n'avais personne devant moi, la moto a commencé à bien fonctionner, ça s'empirait pour la main mais au moins c'était plus facile de piloter la moto. Je savais qu'il fallait souffrir."

"J'ai vraiment tout donné jusqu'à la fin. Je voulais offrir la victoire aux supporters, pour avoir l'hymne national et tout le reste, mais Jorge a été fantastique donc il mérite ce résultat. Et j'ai fait de mon mieux, je dois être satisfait."

La pression était forte en Italie

Même s'il n'a pas gagné, Bezzecchi peut se réjouir de ses deux deuxièmes places à domicile, devant un public acquis à sa cause et qui l'a mis sous une forte pression : "Ce week-end a été difficile mentalement parce que je ne pouvais pas sortir du garage. C'était même dur d'aller aux toilettes ! Tout le me disait 'Tu dois gagner ! Tu dois gagner !' J'apprécie mais mentalement c'est difficile."

"J'ai fini ce week-end avec un bon résultat. OK ce n'est pas une victoire mais j'ai vraiment tout donné donc je sais que je ne pouvais pas faire mieux et je suis satisfait. Je suis content d'avoir enfin vu l'arrivée et d'avoir donné aux supporters le temps, les autographes et toutes les photos qu'ils voulaient, dans un bon état d'esprit. Je vais enfin me reposer donc je suis content."

Ce repos devrait permettre à Marco Bezzecchi de revenir en pleine forme au GP d'Inde, à la fin de la semaine prochaine : "Je m'attends à me sentir bien. Je n'ai pas une grosse blessure mais elle me fait très mal. Je ne m'y attendais pas mais je pense qu'en travaillant deux ou trois fois par jour sur la main, j'arriverai en forme en Inde."