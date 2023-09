Martín a résisté à la "forte pression" de Bezzecchi et Bagnaia

Avec la pole et deux victoires, Jorge Martín a réalisé un week-end parfait à Misano. Comme samedi, le pilote Pramac a passé l'intégralité de la course en tête ce dimanche, même s'il est resté plus longtemps sous la menace de Pecco Bagnaia. Il a fini par creuser l'écart sur l'Italien, qui a même perdu la deuxième place au profit de Marco Bezzecchi, pour s'offrir son deuxième succès en course principale cette année.

"J'ai été à l'aise dès les EL1", a souligné Martín en conférence de presse. "Les sensations étaient bonnes donc je n'ai pas touché la moto. Je me suis concentré sur les détails, en travaillant sur les cartographies, et je pense que c'était la clé du succès ici."

"Gagner enfin ici, chez Ducati, c'est incroyable", a-t-il ajouté, interrogé par le site officiel du MotoGP, fier d'avoir battu Bezzecchi et Bagnaia : "C'était dur parce que j'étais sous une forte pression des pilotes italiens. Aujourd'hui, ils ont très bien piloté, j'entendais leurs moteurs. J'étais quand même calme parce que je pensais que mon moment allait arriver. J'ai juste essayé de rester en tête."

"J'ai essayé d'attaquer un peu plus pour rester devant. Quand j'ai vu une faiblesse de leur part, j'ai essayé de faire un peu plus la différence et j'ai gagné aujourd'hui."

Jorge Martín a contenu Pecco Bagnaia et Marco Bezzecchi

Après le cap de la mi-course, Martín a en effet pu s'échapper, face à un Bagnaia qui souffrait de la montée en pression de son pneu avant et était limité par son genou. C'est à ce moment-là que Bezzecchi a doublé son compatriote et a un temps été une menace pour le leader, qui a pu répondre en prenant les risques nécessaires.

"J'ai essayé de conserver une certaine marge physiquement, pour rester frais. Quand j'ai pu attaquer, j'ai réussi à le faire. Dès que j'ai vu '0"3', j'ai attaqué à fond pendant trois tours. J'ai pris beaucoup de risques au freinage, j'ai un peu eu des blocages à l'avant, mais ça valait le coup pour porter cette avance à 2"3."

"J'ai vu que Marco essayait de revenir mais j'ai continué à attaquer pour maintenir l'écart jusqu'à l'arrivée et j'ai pris des risques dans les derniers tours. Mais gagner en Italie, sur la piste de Ducati et devant eux, je pense que c'est très important."

Martín a probablement profité des limites physiques de Bagnaia et Bezzecchi pour les vaincre sur leurs terres mais comme samedi, il a minimisé le désavantage des deux Italiens : "On n'attaquait pas beaucoup dans les premiers tours, je pense qu'on avait un peu de marge. En mode course, quand on a les antalgiques, on ne le sent pas vraiment parce que j'ai roulé avec beaucoup de blessures et j'ai quand même fait de bons résultats. C'est sûr qu'ils l'ont senti ce week-end mais en course, avec toute l'adrénaline, on le sent difficilement."