Essais - Marini devance Martín, les deux Français en Q2

C'est avec 45 minutes de retard qu'ont débuté ces Essais, un défaut d'approvisionnement des commissaires de piste en bouteilles d'eau ayant entraîné des délais dans le programme de cette première journée en piste sur le circuit de Buddh. Comme dans la matinée, les pilotes avaient 1h10 afin de parfaire leur découverte de la piste avant de viser un bon chrono pour tenter de se classer dans le top 10, synonyme de qualification directe en Q2.

L'adhérence étant encore très faible sur le circuit, la première séance a été marquée par de nombreux passages dans les zones de dégagement, surtout au premier virage, une courbe sur la droite assez lente après un gros freinage. Ce virage a encore piégé de nombreux pilotes au cours de cette séance et Aleix Espargaró a même manqué le freinage plusieurs fois.

L'Espagnol a eu besoin de l'aide des commissaires de piste pour repartir, la roue arrière étant embourbée dans les graviers. Michele Pirro, remplaçant d'Enea Bastianini au moins jusqu'à Motegi, a rencontré un problème similaire mais n'a pas pu repartir. Luca Marini est de son côté tombé en essayant d'éviter le bac à graviers.

D'autres virages ont piégé certains pilotes. Jack Miller est tombé au virage 12 en tout début de séance.

Marini un souffle devant Martín et Espargaró

Les premières minutes de la séance ont vu Jorge Martín, Marco Bezzecchi et Aleix Espargaró échanger plusieurs fois la première place, le dernier mot revenant au pilote Aprilia à l'issue de son premier relais, avec un chrono encore à deux dixièmes de la référence établie par Bezzecchi dans la matinée. Quand il a repris la piste, l'Italien est revenu à 0"003 de son temps en EL1, ce qui l'a placé en tête, mais il a ensuite été battu par Martín à deux reprises.

Le pilote Pramac s'est ainsi bâti une avance de trois dixièmes sur son premier poursuivant et d'une demi-seconde sur Espargaró. Discret dans la matinée, Pecco Bagnaia occupait la quatrième place à mi-séance, devant Joan Mir, Fabio Di Giannantonio, Takaaki Nakagami et Fabio Quartararo, de retour en piste après son problème de transmission de la matinée. Johann Zarco était 13e.

Marini est remonté à la deuxième place, juste avant son erreur au premier virage, et Miguel Oliveira au troisième rang. Franco Morbidelli s'est intercalé entre ces deux pilotes, sans inquiéter le chrono de Martín. Il a fallu attendre les vingt dernières minutes et le début des time attacks pour que le vainqueur du GP de Saint-Marin soit battu, par Maverick Viñales.

Bezzecchi a repris la tête tandis que Quartararo, qui était sorti du top 10, est remonté au deuxième rang. Zarco a de son côté pris la cinquième place et le principal "gros poisson" manquant aux avant-postes était Pecco Bagnaia, seulement 18e avant d'entamer son dernier run.

Ce relais potentiellement déterminant pour la suite du week-end a d'abord vu Martín reprendre le pouvoir, près d'une demi-seconde devant Bezzecchi. Ce dernier s'est immédiatement rapproché à 0"412... mais Marc Márquez, qui était dans sa roue, s'est intercalé et a pris la deuxième place. Aleix Espargaró a fait mieux que son compatriote mais est resté à 0"043 de Martín. Quant à Bagnaia, il a vite rassuré en signant le sixième temps.

Marini s'est emparé de la première place dans la dernière minute de la séance et les améliorations n'ont plus été possibles en raison d'une chute sans gravité pour Takaaki Nakagami. Marini a ainsi conclu la journée 0"008 devant Martín et 0"051 devant Espargaró.

Marc Márquez a signé le quatrième temps devant Bezzecchi, Viñales, Bagnaia, Quartararo et Zarco. Joan Mir a pris la dixième place et sera en Q2 pour la première fois de l'année, alors qu'il anticipait un week-end difficile. Aucun pilote KTM n'a atteint le top 10 ce vendredi mais Brad Binder avait signé le quatrième meilleur temps, finalement effacé en raison du drapeau jaune en toute fin de séance. Le Sud-Africain a finalement été classé en 12e position et sera notamment confronté à Miguel Oliveira et Jack Miller en Q1.

