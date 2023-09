Le programme du GP d'Inde MotoGP

C'est une nouvelle étape historique que vit cette semaine le MotoGP, avec la première édition du Grand Prix d'Inde. Trentième pays différent à rejoindre le calendrier depuis la création du championnat en 1949, l'Inde accueille la discipline reine des courses moto à 50 km au sud-est de Delhi, sa capitale.

Le Buddh International Circuit est déjà connu des fans de Formule 1, mais aucun des pilotes du plateau MotoGP n'y a jamais roulé avant cette semaine. Une véritablement plongée dans l'inconnu, qui s'accompagne d'une grande incertitude quant à la hiérarchie qui pourra se dessiner.

Les horaires du GP d'Inde

S'agissant d'une nouvelle piste, sur laquelle les pilotes MotoGP n'ont aucune expérience, les essais du week-end sont rallongés, avec deux séances de 1h10 vendredi au lieu des sessions habituelles de 45 minutes puis 1h. Le reste du programme est identique à la normale en termes de découpage, avec toutefois des horaires aménagés afin de mieux convenir à la diffusion TV en Europe.

Il y a en effet 3h30 de décalage horaire entre l'Inde et la France. Samedi et dimanche, le départ des courses MotoGP sera donné à 15h30 heure locale, soit à 12h00 heure française.

Où regarder le Grand Prix d'Inde ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Comme à l'accoutumée, elles retransmettront l'intégralité du GP d'Inde cette semaine. Il faudra s'installer sur Canal+ Sport 360 pour suivre les deux premières journées, pour les trois catégories, ce qui inclut les essais, les qualifications et la course sprint MotoGP.

Dimanche, le warm-up sera toujours diffusé sur Canal+ Sport 360, de même que les courses des catégories Moto3 et Moto2. En revanche, il faudra basculer sur Canal+ pour la course MotoGP.

Le Buddh International Circuit

Le circuit sur lequel le MotoGP prend ses quartiers est le 13e situé en Asie à figurer au palmarès des Grands Prix moto. Le Buddh International Circuit a été construit par Hermann Tilke, d'abord pour accueillir la Formule 1 à partir de 2011. Sa présence sur la scène internationale se résume pratiquement à ses trois Grands Prix de F1, et dix ans auront passé avant que le MotoGP adopte à son tour la piste de Buddh.

Des travaux ont été réalisés entre-temps afin que le circuit corresponde aux normes du MotoGP, ce qui l'a réduit d'environ 200 mètres. La piste que découvrent les pilotes cette semaine couvre près de 5 km, avec une ligne droite d'un peu plus d'un kilomètre, la sixième plus longue de la saison. La piste est aussi caractérisée par d'importants changements de dénivelé et les projections disent qu'il s'agira d'un circuit rapide pour les bolides du MotoGP.

Sans expérience des lieux, Michelin s'attend à "des contraintes importantes sur les pneus" et apporte une allocation plus riche que d'habitude, ce qu'autorise le règlement en cas de nouvelle piste. "Nous avons effectué des simulations informatiques pour tenter d'assimiler les sollicitations thermiques et sélectionner les meilleures gommes, mais il est clair que les essais physiques seront capitaux pour affiner le set-up des motos", souligne Piero Taramasso, responsable deux roues de Michelin Motorsport.

"C’est la seule fois de la saison où nous allons faire une course sans bénéficier de la moindre donnée préalable. Les analyses que nous avons pu faire de ce tracé montrent des similitudes avec le Red Bull Ring ou encore Buriram. Nous nous attendons alors à un sol très sollicitant pour le pneu arrière, mais aussi sur le côté droit."

On s'attend aussi à ce que la piste, peu utilisée, soit assez sale et offre une faible adhérence, ce qui enchante d'avance le clan Aprilia, bien que les officiels aient supervisé dans les jours précédant le Grand Prix un vaste nettoyage du bitume. Ce que chacun attend de découvrir par ailleurs, c'est la sécurité offerte par le tracé et ses extérieurs, certains pilotes ayant exprimé leur inquiétude quant à la proximité de murs de bord de piste.

Caractéristiques de la piste :

Construction 2011 Longueur de la piste 4,957 km Largeur de la piste 12 m Virages 5 gauche - 8 droite Plus longue ligne droite 1006 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 118,968 km (24 tours) Distance de la course sprint 59,484 km (12 tours)

Course suivante : Grand Prix du Japon (29 septembre - 1er octobre)

Calendrier MotoGP

