Les pilotes en délicatesse dans un virage 1 "comme de la glace"

Le circuit de Buddh a suscité beaucoup d'inquiétude parmi les pilotes au cours des derniers mois, en raison de la proximité des murs dans certains virages. La découverte de la piste les a rassurés jeudi et pour les premiers essais ce vendredi, les difficultés se sont concentrées sur le premier virage, un gros freinage avant une courbe serrée où les passages hors trajectoire, voire dans les graviers, ont été légion.

"On peut très facilement faire une erreur au virage 1, rien qu'au point de freinage", a commenté Marc Márquez. "Il suffit de freiner deux ou trois mètres plus tard, ce qui peut facilement arriver à 300 km/h, et on manque le virage. Il faut donc être très précis. Et alors peut-être qu'au tour suivant, on freine plus tôt et alors on manque de vitesse. Ce virage 1 est très critique, celui dans lequel il est le plus difficile d'être constant."

"Putain, au premier virage je suis sorti large deux fois en cinq tours", a renchéri un Joan Mir assez inquiet. "C'est un virage difficile, c'est dur de freiner la moto là-bas. Je pense que tout le monde est sorti large de nombreuses fois, et le mur est assez proche. En manquant le freinage quelques fois, j'ai vu que j'étais assez proche du mur. Mais on sait que cette piste est à la limite en termes de sécurité, à de nombreux endroits. Mais pour le moment, sur le sec c'est plutôt bon, ça sera différent sous la pluie."

Aleix Espargaró s'est montré plus rassurant concernant le premier virage, même s'il y a lui aussi multiplié les passages hors piste, dont un qui a nécessité l'aide des commissaires de piste pour qu'il puisse repartir, sa roue arrière étant restée plantée dans les graviers. Le bac est très profond à cet endroit, ce qu'il juge positif dans une zone aussi piégeuse.

"Je suis passé dix fois hors piste !", a déclaré le pilote Aprilia. "C'est bizarre parce qu'au premier virage, si tu freines un mètre plus tard, tu le paies de 100 mètres, tu sors très, très large. C'est très difficile. Le premier virage est comme de la glace."

Aleix Espargaró est sorti de la piste plusieurs fois au premier virage

"Il y a des choses qui peuvent être modifiés mais ils ont fait de bonnes choses", a souligné Espargaró. "Ce que j'aime, c'est que si on sort au premier virage, la course est finie parce qu'il y a beaucoup de graviers, mais je pense que quand on n'a pas beaucoup de place, c'est bien, c'est malin. On pourra enlever quelques murs l'an prochain mais dans l'ensemble, je pense que leur travail pour réanimer cette piste après une longue période est plus que positif."

Jorge Martín s'est de son côté inquiété du virage 10, une courbe assez rapide sur la gauche, selon lui "limite" en raison du faible dégagement. "Heureusement, personne n'est tombé à cet endroit mais on arrive très, très vite, sur le troisième rapport, presque à la limite", a déclaré le vainqueur de Misano. "Si on tombe à cet endroit, c'est assez dangereux. Maintenant on ne peut rien faire, mais on va demander que ce soit amélioré l'an prochain. Mais c'est comme ça."

La chaleur va poser un véritable défi

Les pilotes ont également mis en avant les difficultés causées par la chaleur, redoutée dès leur arrivée sur le circuit. Ce vendredi, la température a dépassé les 30°C mais le ressenti était supérieur à 40°C en raison d'un taux d'humidité aux alentours de 70%. Pecco Bagnaia a senti sa "gorge brûler" et Aleix Espargaró a lui aussi souffert.

"Je ne sais pas pour les autres pilotes mais pour nous, les conditions dépassent les limites, la chaleur générée par la moto est folle. On ne pouvait plus vraiment respirer après huit ou neuf tours, donc je ne sais pas comment on va finir le sprint, et je ne veux pas penser à dimanche !"

Son coéquipier a jugé la température encore plus difficile à supporter qu'à Sepang, Buriram ou Mandalika. "Pour moi, c'est ici que je ressens plus la chaleur", a confié Maverick Viñales. "Et la piste a tout le temps des changements de direction donc c'est physique, j'ai du mal. Je vais pouvoir faire la course, évidemment, mais c'est exigeant, très exigeant."

Une inquiétude partagée par Marc Márquez : "La chaleur va être un des problèmes pour dimanche. Pas pour la course sprint mais pour dimanche. On court en Indonésie et en Malaisie, mais ici la chaleur est différente. C'est super chaud ! On verra comment gérer la distance de cette longue course."

La chaleur inquiète Marc Márquez

Cette chaleur pourrait accélérer la dégradation des pneus mais Bagnaia s'est montré rassurant sur ce point. "Pour moi, ça ira", a estimé le Champion du monde. "À chaque fois qu'on a cette carcasse, la dégradation est constante et c'est une bonne chose. Si on attaque trop, on peut avoir des soucis avec les pneus donc ce sera très important de rester calme et de totalement comprendre les conditions, parce qu'à 15h00, l'heure de la course, il fera très, très chaud, et ce pourrait être un problème pour le pneu arrière, il pourrait surchauffer. On verra mais en tout cas, ce matin j'ai fait 27 tours [avec le pneu] arrière et il fonctionnait plutôt bien."

Pas de problème d'adhérence

Les pneus n'ont pas posé de difficulté ce vendredi et les pilotes ont été nombreux à noter un niveau d'adhérence supérieur à leurs attentes sur la piste. "Le tracé est sympa et le grip est meilleur que ce à quoi on s'attendait", a relevé Marc Márquez. "Certes, ça n'est pas aussi bien qu'à Misano, où il y a énormément d'adhérence, mais c'est mieux par exemple qu'à Montmeló."

Concernant le tracé, Aleix Espargaró l'a jugé "pas mauvais"... même s'il aurait préféré n'avoir que des virages rapides, habituellement plus favorables à son Aprilia : "J'attendais plus une piste comme le Qatar, l'Argentine ou la Malaisie, mais c'est vraiment différent de ce que j'attendais, c'est plus comme l'Amérique, des virages vraiment serrés, souvent en première ou en seconde. Je pense que si on n'avait pas les virages 1, 3 et peut-être le dernier, on pourrait dominer comme à Barcelone. On a encore perdu un peu de temps à la corde, mais dans le reste la moto fonctionnait bien."

Avec Léna Buffa et Lewis Duncan