Quartararo "plutôt content" d'être en Q2 malgré une journée écourtée

Une journée mal embarquée s'est finalement conclue sur un sourire pour Fabio Quartararo, qui a assuré sans grande difficulté sa place en Q2. Une telle performance n'est plus la norme pour lui cette année, puisqu'il n'a terminé dans le top 10 le vendredi que six fois en 13 occasions depuis le début de la saison.

Lors de la première séance, le pilote Yamaha n'a pourtant pas pu véritablement découvrir le circuit de Buddh en raison de problèmes de transmission sur chacune de ses deux motos, causés par une nouvelle version de la boîte de vitesses. Il n'était que 19e, avec dix petits tours à son actif.

De retour sur une M1 avec une boîte plus familière dans l'après-midi, Quartararo a signé le huitième temps, une performance dont il se réjouit tout en restant très prudent sur ses chances pour la suite du week-end.

Était-ce difficile de ne faire que dix tours ce matin ?

C'était difficile parce que je pense que j'ai fait neuf tours dans la matinée et que je n'ai pas vraiment pu apprendre la piste. Sincèrement, beaucoup de virages sont assez difficiles, d'abord pour trouver des références au freinage aux virages 8 et 9, pour trouver la bonne trajectoire aux virages 10, 11 et 12. Beaucoup, beaucoup de virages sont difficiles et sincèrement, je pensais que ce serait super difficile d'entrer en Q2 et on l'a fait donc je suis plutôt content. Dans certaines parties, le tracé est assez difficile à apprendre.

Que s'est-il passé dans la matinée ?

Un problème de boîte de vitesses, deux fois le même problème.

Yamaha a-t-il essayé quelque chose de différent ?

Oui. On l'a testé il y a trois courses et ça allait plutôt bien mais on a cassé deux boîte de vitesses en dix tours, donc je pense qu'on l'a suffisamment testée ! C'est dommage de ne pas avoir pu rouler dans la matinée.

Tu va repasser sur l'ancienne boîte de vitesses ?

Oui, malheureusement on n'a pas vraiment pu l'utiliser beaucoup.

La matinée de Fabio Quartararo a été gâchée par des soucis de boîte de vitesses

Quel est l'avantage de la nouvelle boîte ?

Pour être honnête, rien. Si, elle est un peu plus légère. Mais en termes de pure performance, ce n'était rien.

Quelles sont les zones de la pistes que tu as trouvées difficiles à apprendre ?

Le premier virage, parce que c'est dur de trouver une bonne référence au freinage. Dans le changement de direction des virages 5 et 6, il faut être super précis. Dans les 8 et 9, il faut trouver la bonne trajectoire parce qu'au final, le virage est super, super long. Et le virage 12, parce qu'on ne le voit pas vraiment. Pour moi, c'est difficile de trouver des points de freinage précis parce qu'habituellement, dans mon pilotage j'utilise beaucoup l'écoute de la moto, la façon dont j'arrive par rapport au son, mais on n'a pas fait beaucoup de tours donc c'était difficile à faire. Mais je suis plutôt content de la façon dont la journée s'est passée de mon côté.

Es-tu surpris par les performances de la Yamaha ici ?

Ce n'est que le vendredi. [rires] Je pense qu'on a fait un bon travail pour entrer en Q2 immédiatement. Je pense surtout que demain, avec huit motos, Ducati va faire de gros progrès et apprendre beaucoup. On va devoir être intelligents, essayer de faire les meilleures qualifications possibles puis être vraiment intelligents avec la pression du pneu et le choix de pneu avant.