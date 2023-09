Marini immédiatement dans le coup, mais "ça ne suffit pas"

Luca Marini domine le classement au terme de la première journée d'essais du Grand Prix d'Inde. Une découverte de la piste que le pilote VR46 a parfaitement menée, prenant de toute évidence beaucoup de plaisir dans cet exercice peu banal.

"Une journée fantastique pour moi !", a-t-il commenté avec enthousiasme au micro du site officiel du MotoGP. "Dès le début, j'ai été très fort sur cette piste, dès mes premiers tours. J'ai réussi à très bien adapter mon style de pilotage. Hier, j'ai très bien préparé le tour quand on s'est familiarisé avec la piste. On a essayé de bien analyser les points de freinage et j'ai effectivement été très fort dès le début."

"C'est quelque chose qui est en moi, j'arrive à très bien m'adapter à la nouveauté et c'est super", se félicite Marini, qui s'attend néanmoins à une concurrence remontée à bloc demain. "Il faut qu'on travaille bien, car je m'attends à ce que toutes les équipes d'usine fassent de très gros progrès pour demain, donc notre niveau actuel ne suffit pas. Il faut qu'on travaille, particulièrement sur le rythme de course."

Le pilote italien sait notamment que l'évaluation de la large gamme pneumatique sera un élément clé dans la préparation des courses. "Il est difficile de comprendre quels sont les meilleurs pneus. Pour la course sprint, je ne suis pas sûr que le soft soit meilleur que le medium", pressent-il, d'autant que l'adhérence pourrait poser problème. "C'est très difficile en termes de grip, en particulier sur le côté gauche. Le pneu qu'on a ici est un petit peu trop tendre sur le flanc gauche, et avec cette chaleur ça ne va pas trop. On travaille donc avec Michelin pour peut-être trouver un autre compromis pour l'année prochaine, si on revient."

Marco Bezzecchi était le plus rapide vendredi matin aux EL1.

La piste en elle-même plaît en tout cas beaucoup à Luca Marini, qui a complètement oublié les doutes qui étaient les siens avant d'arriver sur place. "J'apprécie les freinages et les virages rapides. Le long virage à droite avec tout ce banking, c'est quelque chose de nouveau, c'est super !"

Reste à composer avec la météo, alors que le thermomètre dépasse les 30°C dès le matin, avec un taux d'humidité donnant un ressenti de plus de 40°C. "Il fait très chaud mais c'est surtout que la piste est physiquement très difficile parce qu'il y a une longue ligne droite, mais aussi de gros freinages qui ne sont pas faciles. Avec notre moto, il faut beaucoup forcer, elle n'est pas si facile à piloter, mais le potentiel est énorme alors c'est super d'être sur une Ducati. Dimanche, il est clair qu'il sera essentiel de bien partir et d'être dans l'air frais."

Bezzecchi leader le matin, 5e l'après-midi

La première séance, qui s'est tenue ce matin, avait valu le septième chrono à Luca Marini, et c'est son coéquipier Marco Bezzecchi qui occupait alors la tête du classement avant de reculer cet après-midi au cinquième rang. Ce dernier, qui a fait savoir qu'il allait "immédiatement" comparer ses données avec celles de son coéquipier après ses obligations médiatiques, s'est montré certes moins loquace que le #10 mais tout aussi conquis par le circuit de Buddh.

"Ça s'est bien passé, je n'ai pas à me plaindre ! J'aime la piste, alors ça s'est bien passé. C'était dur mais ça s'est bien passé", a commenté Bezzecchi, notamment rassuré par sa main gauche douloureuse. "Je suis très content pour ma main, je peux dire que je me sens plutôt bien sur la moto et que je suis pratiquement à 100% de ma condition physique. J'ai encore mal, mais en termes de changements de direction, cette piste est plus facile que celle de Misano malgré ses deux chicanes. Je suis content. Ça a été dur parce qu'il fait chaud, mais ça va."

Ces premiers tours bouclés sur place ont mis en évidence les difficultés qu'il va falloir surmonter pendant le week-end, avec notamment un virage 1 qui a piégé pratiquement tout le plateau avec de très nombreuses excursions hors piste et la moitié des dix chutes enregistrées dans la catégorie reine − dont une pour Marini.

"Dans le virage 1, il est très difficile de stopper la moto, d'autant que le virage 2 arrive juste derrière donc chaque fois qu'on élargit un peu on plonge dans le 2 et c'est hyper difficile. J'ai fait énormément d'erreurs aujourd'hui pour essayer de prendre des références parfaites, ça n'était pas facile. Je pense que c'est la portion la plus difficile en termes d'erreurs, mais pas pour piloter", a décrit Bezzecchi, précisant que le plus gros défi de pilotage se trouve dans le secteur 3 : "Il faut être très précis, il y a beaucoup de virages qui s'enchaînent : si on fait une erreur dans le premier, tout le secteur est fichu."