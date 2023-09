Márquez et Mir en Q2 : "Pas tout à fait la réalité" pour Honda

Marc Márquez et Joan Mir ont tous deux passé la journée dans le top 10 et obtenu leur ticket d'accès direct pour la Q2, la phase finale des qualifications durant laquelle s'affronteront samedi les 12 pilotes les plus rapides. Ce qui a tout d'un petit événement dans cette saison morose pour Honda a vite été tempéré par les deux pilotes, qui ont rappelé d'une même voix que leur machine n'avait pas le niveau pour éclipser ainsi trois Ducati, deux Aprilia et les quatre KTM.

"Je suis content de cette journée. Pour la première fois, on a pu faire un vendredi assez solide", s'est félicité Mir. Lui qui n'a marqué des points qu'à la première manche de la saison, il a jugé que cette journée faisait du bien après des mois extrêmement compliqués. "Mentalement, c'est vraiment bien, ça fait du bien. On n'est que vendredi, mais on a fait la fête dans le box quand [on a vu qu'on passait] directement en Q2 ! Pas pour la Q2, mais pour la journée qu'on a pu faire, toujours en haut. Ça me ramène au bon vieux temps !"

Néanmoins, le Champion du monde 2020 a prévenu que cette hiérarchie ne reflétait pas le réel niveau de la RC213V et était plutôt dictée par le fait que tout le monde découvre la piste et cherche à y prendre ses marques.

"Je ne pense pas que ce soit tout à fait la réalité, parce que c'est un nouveau circuit", a-t-il souligné. "Je pense que dans ce type de situation, on peut un peu plus faire la différence en termes de style de pilotage, si on s'adapte un peu plus vite que les autres. Les autres motos, et nous aussi, on a encore une marge d'amélioration sur ce circuit. À Misano, il est plus difficile d'aller chercher ce dixième supplémentaire et je pense qu'ici, il y a plus de marge pour tout le monde."

"Et puis, j'apprécie le circuit et on a assez bien travaillé aujourd'hui. Je pense que le test de Misano a été très utile pour moi et pour l'équipe", a ajouté Mir, qui regrette néanmoins de ne pas avoir reçu ce week-end le nouveau châssis testé la semaine dernière et avec lequel il aurait souhaité travailler.

Pas franchement impressionné non plus par sa position, son coéquipier Marc Márquez a vite calmé l'enthousiasme, car sur le fond rien ne change à ses yeux. "Au final, c'est toujours la même moto", a-t-il rappelé. "Mais pour moi, Joan est un pilote super talentueux et quand on arrive sur un nouveau circuit, les pilotes talentueux font la différence. Ce matin, en particulier, on était compétitifs. Cet après-midi, on a rétrogradé et on a tous les deux fait notre chrono en suivant quelqu'un, parce qu'avec la Honda si on ne suit pas quelqu'un, il est très difficile de faire le chrono."

"On est en Q2 mais si on regarde un peu cette Q2, Quartararo est passé aussi… Quand on arrive sur un nouveau circuit, les pilotes talentueux sont ceux qui [se démarquent]. On atteint facilement la limite."

Entré dans les points des courses longues que très récemment, le #93 ne se fait pas d'illusion : c'est toujours avec une approche très mesurée et calculée qu'il a atteint aujourd'hui ce quatrième rang, à trois dixièmes du meilleur temps.

"J'ai poussé à la limite, bien sûr, mais comme je l'ai fait sur les dernières courses, c'est-à-dire à des moments précis et non pas à chaque tour, juste quand je le sens, quand je peux. J'ai monté trois pneus à la fin : avec le premier je ne me suis pas bien senti donc je n'ai pas attaqué, puis j'ai attaqué plus avec les deux autres, mais toujours sur des tours uniques."

Comment faire un bon chrono actuellement avec la Honda ? En suivant un autre pilote, selon Marc Márquez.

Quelle que soit la méthode, les deux Honda officielles sont bel et bien qualifiées pour la Q2 et elles auront donc un coup à jouer samedi pour se positionner sur la première moitié de la grille. "Les positions sur la grille sont très, très importantes", a rappelé le Márquez, "d'autant qu'on a deux courses avec ces positions. Ici en particulier, il va être très difficile de dépasser parce que c'est sale quand on sort de la trajectoire de course et on peut très facilement faire une erreur, comme on l'a vu aujourd'hui dans les virages 1 et 4. On verra. Pour le moment, on est en Q2 et demain l'objectif serait d'être en troisième ligne."

"Si la course avait lieu maintenant, on pourrait se battre pour une bonne position. Pas pour le podium, mais pour une meilleure position qu'à Misano. Cependant, comme on l'a vu, il y a eu une grosse amélioration entre la première et la deuxième séance, le rythme a commencé à beaucoup s'abaisser. Demain, il y aura encore un autre step. Les autres vont être de plus en plus rapides, donc c'est mon interrogation."

Une performance étonnante avec cette carcasse de pneu

Márquez et Mir se sont dit d'autant plus étonnés de leur performance ce vendredi que les pneus utilisés ce week-end ont une carcasse plus rigide, qui ne convient généralement pas à la Honda. "C'est inattendu d'avoir cette performance aujourd'hui", a admis le Majorquin. "Avant de commencer ce week-end, je discutais avec Marc et je lui disais qu'on avait cette carcasse et que, normalement, ça rend notre moto un peu moins bonne en termes de grip. Mais tout le monde a l'air d'être en difficulté, y compris nous, et on arrive à être placés là."

Márquez partage cette surprise, mais voit aussi les faiblesses déjà perceptibles dans la manière dont il a fait ses chronos aujourd'hui. "Ça a été ma principale surprise car la carcasse la plus dure ne fonctionne pas très bien avec notre moto, et surtout avec mon style de pilotage", a-t-il souligné. "Avec mon style, j'entre très vite dans les virages et je m'appuie beaucoup sur l'arrière, or quand j'ai une carcasse plus dure, je n'arrive pas à arrêter la moto avec les deux roues parce que l'arrière a moins de grip."

"Je suis surpris et très content d'avoir pu performer aujourd'hui, car j'ai pu adapter mon style de pilotage en faisant le contraire de ce que je ressentais. Mais il est vrai qu'on perd dans de nombreux domaines. À la sortie du dernier virage, dans les sorties [en général], on perd beaucoup. On freine aussi très tard et ce n'est pas une manière de faire 21 tours, mais pour le moment sur un tour lancé, on est là."