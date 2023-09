Pourquoi l'Aprilia souffre sur certains circuits

Vainqueur incontestable à Barcelone, Aleix Espargaró a accepté sans rechigner la baisse de performance observée à Misano, pour son Aprilia comme celle de son coéquipier. Sur le circuit italien, la domination de Ducati a été totale, avec un triplé en qualifications et lors des deux courses. Entre les deux pistes, une nette différence en termes d'adhérence a grandement joué selon l'Espagnol, qui continue néanmoins de penser que la RS-GP n'a absolument pas à rougir de son potentiel.

Qualifié sixième à Misano, Espargaró s'est classé huitième au sprint et seulement 12e lors de la course principale. Il s'est pourtant senti "beaucoup plus rapide" que certains pilotes qui le précédaient, bloqué par les difficultés générales à dépasser, mais aussi par la nature de la piste par rapport à sa machine.

"Il n'y a qu'un virage sur ce circuit où je peux relâcher le frein avant, malheureusement. Sur ce genre de piste, stop-and-go et demandant beaucoup de motricité, la Ducati et la KTM sont plus rapides que l'Aprilia. Sur une piste où on peut relâcher le frein avant, emmener de la vitesse en virage et accélérer doucement, l'Aprilia est meilleure", a-t-il estimé. Interrogé pour savoir si la Ducati était ou non meilleure que l'Aprilia, il a tranché sans hésiter : "Ici oui, en général non."

Bien que dithyrambique quant au niveau atteint par la RS-GP, le pilote espagnol continue de penser qu'Aprilia doit encore perfectionner son moteur afin d'avoir plus de couple et que cela augmenterait ses possibilités de dépasser.

"Il faut qu'on améliore notre moteur parce que sur les pistes stop-and-go et avec beaucoup de grip comme celle-ci, on a besoin de plus de couple. Je n'ai dépassé personne de toute la course, c'est dommage. On était à queue-leu-leu de la cinquième à la 13e ou 14e place, contenus en quatre secondes, et je n'ai pu dépasser personne", regrettait-il.

Une question d'équilibre

Lorsqu'il lui a été fait remarquer pendant le week-end que l'Aprilia fonctionnait bien sur les pistes offrant peu d'adhérence, Espargaró y a vu un lien avec la répartition des masses sur la moto : "Je pense qu'on a moins de poids qu'eux à l'arrière, donc ça change complètement l'équilibre quand il y a beaucoup de grip sur la piste. Et je continue de penser qu'on n'a pas le couple qu'ont Ducati et KTM, donc quand on est un peu limités par l'électronique et le traction control, notre moto semble un peu plus libre, un peu meilleure, mais quand on peut appliquer toute la puissance en piste c'est difficile."

Maverick Viñales et Aleix Espargaró seront-ils mieux lotis en Inde ?

Maverick Viñales a rejoint le point de vue de son coéquipier, conscient que l'adhérence était diamétralement opposée à Barcelone et Misano. "Je pense qu'il faut qu'on prenne comme référence Assen ou Silverstone, où le niveau de grip est moyen, ni très haut ni faible. Sur ces pistes-là, on était très rapides", a estimé le pilote de Roses, interrogé sur ce qui serait le réel potentiel d'Aprilia.

À ses yeux, ce n'est pas le caractère stop-and-go d'un tracé qui pèse dans la performance de la RS-GP, mais bien l'adhérence offerte par le bitume. "En Autriche, j'ai presque fait la pole et c'est vraiment stop-and-go, alors à mon avis, c'est dû à l'équilibre par rapport au grip. Quand il n'y a pas de grip, on a un bon équilibre entre le pneu avant et le pneu arrière, mais quand il y a énormément de grip à l'arrière, on perd l'équilibre."

"Il faut qu'on trouve les bons réglages quand il y a de l'adhérence. Quand il n'y en a pas, je pense qu'on est au point, on a un bon équilibre et on est rapides en rythme, mais quand il y en a beaucoup on n'est pas encore au point", a ajouté Viñales, précisant qu'il ressent particulièrement ce manque dans les tours qualifs.

"Le problème quand il y a beaucoup de grip à l'arrière, c'est que ça pousse sur l'avant et qu'on n'arrive pas à tourner", a-t-il décrit. "Du coup, on fait tout en retard. On freine tard mais on n'arrive pas à finir le virage, puis on remet les gaz cinq mètres plus tard [que ce qu'il faudrait], on est trop agressifs, la moto bouge et donc tout vient en conséquence. Quand il n'y a pas de grip, tout devient plus facile. […] C'est pareil en qualifs, quand il y a du grip : il nous manque un feeling. Il nous manque un tout petit quelque chose mais on est vraiment très proches de trouver ce feeling."

Voilà donc une caractéristique de l'Aprilia qui, si elle a relégué le duo espagnol au second plan à Misano, pourrait en revanche bien servir leurs intérêts cette semaine, sachant que le MotoGP s'apprête à découvrir le circuit de Buddh. "Je pense qu'on peut y gagner. Il n'y a pas beaucoup d'activité sur la piste indienne, et quand il n'y a pas beaucoup d'activité, il n'y a pas beaucoup de grip et normalement l'Aprilia marche bien [dans ces conditions]", faisait en effet remarquer Espargaró au site officiel du MotoGP avant d'embarquer vers le premier Grand Prix d'Inde qui aura lieu cette semaine.