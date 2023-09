Ducati et Gresini "attendent" la décision de Márquez

Depuis le Grand Prix de Saint-Marin, la rumeur envoyant Marc Márquez chez Gresini anime le paddock. Le pilote espagnol s'est d'abord joué des spéculations, répétant à l'envi qu'il avait un contrat avec Honda pour 2024 à chaque question sur le sujet, avant de se montrer plus précis à l'issue du test de Misano. Márquez a confié avoir trois options devant lui, sans préciser lesquelles mais en excluant une année sabbatique, et a promis une décision aux alentours des Grand Prix d'Inde et du Japon, dans une semaine.

Le clan Ducati est jusque-là resté plus silencieux sur le sujet, et même totalement muet du côté de Gresini. À Misano, Paolo Ciabatti, directeur sportif de la marque, voyait un "minimum de vérité" dans les rumeurs et rappelait que Gresini était maître de son choix de pilote. Par la suite, les dirigeants et pilotes du constructeur ont exprimé un certain intérêt pour l'arrivée de Márquez dans leurs rangs.

Aujourd'hui, à Buddh, Ciabatti a donné plus de crédit à la possibilité de voir l'octuple Champion du monde sur une Ducati en 2024, avec un dénouement attendu à l'occasion du passage du MotoGP au Japon. "Avant tout, Franco Morbidelli a signé chez Ducati, donc il sera un pilote Ducati roulant pour Pramac, comme tous les pilotes Pramac qui sont directement sous contrat avec nous", a confié l'Italien au site officiel du MotoGP.

"Concernant Gresini, il semble qu'ils ont une opportunité et qu'ils attendent la décision de Márquez. On voit que Márquez est très rapide avec la Honda ici. On entend les mêmes choses que vous, il va discuter avec le management de Honda au Japon et prendre une décision. Mais c'est entre lui et l'équipe. Chez Ducati, nous avons quatre pilotes sous contrat."

Davide Tardozzi ne s'est de son côté pas prononcé sur les rumeurs mais a confirmé qu'il aimerait voir Márquez sur une moto italienne. "Toutes les équipes veulent Marc", a déclaré le team manager de l'équipe Ducati officielle à DAZN. "C'est un pilote du présent et de l'avenir."

Ciabatti a tenu à préciser que Ducati "ne négocie rien" sur cette question et n'a pas souhaité s'étendre sur la véracité des rumeurs : "C'est ce que l'on entend. Je pense que tout le monde le sait. Il n'y a pas d'autre option [pour Márquez], c'est la seule moto sans pilote et Márquez a dit qu'il avait trois options. Je ne sais pas quelles sont ces options. L'une est de rester chez Honda, pour les deux autres on ne peut que supposer. Il ne faut pas m'en demander plus, il faut demander à Marc Márquez et Gresini, [il faut demander] aux gens de Gresini ce qu'il se passe."

Avec Oriol Puigdemont

