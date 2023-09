Álex Márquez ne reviendra pas pour le GP du Japon

Álex Márquez a fait son retour au circuit cet après-midi, à temps pour la course sprint mais sans pouvoir y participer. Le pilote Gresini Racing est forfait, souffrant de trois côtes fracturées (et non deux, comme initialement annoncé) après une lourde chute pendant les qualifications disputées ce matin.

Parti en highside dans le virage 5, Márquez a tout de suite montré des signes de douleur avant d'être soutenu par les commissaires de piste pour quitter les lieux et de rejoindre le centre médical du circuit. Il a rapidement été transféré à l'hôpital de Delhi pour des examens complémentaires qui ont confirmé des lésions sur les côtes, du côté gauche.

"Je vais bien. J'ai mal, mais les fractures ne sont pas déplacées", a expliqué Álex Márquez à DAZN lorsqu'il a retrouvé le paddock. Pour autant, il va devoir écourter sa présence en Asie et, après avoir manqué le Grand Prix d'Inde ce week-end, il ne sera pas non plus au Japon la semaine prochaine.

"J'ai trois côtes cassées, donc les prochaines semaines vont être assez difficiles, c'est certain", a-t-il indiqué à Canal+. "Je pense que je vais rentrer à la maison demain ou lundi et ensuite essayer de me remettre. Je vais manquer la course de demain et aussi le Grand Prix du Japon. C'est comme ça."

Le pilote espagnol, actuellement neuvième du championnat, assume la responsabilité de sa chute, survenue alors qu'il venait de prendre la deuxième place de la Q1 et donc de valider son passage en Q2.

"C'était le dernier tour. Je suis entré fort [dans le virage], je suis sorti et quand j'ai touché les gaz, ça a été une erreur. J'en assume la responsabilité", a-t-il précisé à DAZN. "Le pire c'est que je ne vais pas pouvoir rire pendant plusieurs semaines !"

Avec Germán Garcia Casanova

