Le ras-le-bol de Marco Bezzecchi, encore pris dans le crash du départ

Marco Bezzecchi a bouclé le GP de Catalogne avec un bilan décevant, sa 12e place dimanche ayant fait suite à la huitième obtenue lors de la course sprint. Mais le pilote du team VR46 était surtout préoccupé par les douleurs que lui a laissées le crash du premier virage, dont il a une nouvelle fois été une victime involontaire.

Déjà impliqué dans une chute collective au départ de la course sprint de Jerez, au printemps, Bezzecchi a aussi été envoyé au tapis il y a deux semaines lors de l'accident provoqué par Jorge Martín au sprint du GP d'Autriche. Dimanche, il a été pris dans l'effet domino de la chute causée par Enea Bastianini dans le premier virage de Barcelone et s'est retrouvé au tapis parmi quatre autres pilotes.

"J'ai été heurté par d'autres motos, malheureusement. Sur le moment je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, je l'ai mieux compris ensuite en voyant les images", a expliqué Marco Bezzecchi, qui se trouvait complètement à l'extérieur de la trajectoire dans le premier virage.

"Je vais moyennement bien. Je me suis fait mal à la main gauche. Surtout au pouce, il me fait très mal. J'ai aussi un peu mal à la jambe droite mais moins qu'à la main, c'est elle qui est le pire", a-t-il décrit, annonçant sa volonté de passer "tous les contrôles nécessaires" dès aujourd'hui afin de mieux comprendre sa condition.

Passablement agacé par les faits, l'Italien a déploré le manque de discernement de certains pilotes, qu'il met directement en cause pour ce type d'accidents, plus que la typologie de la piste qui a pu être pointée du doigt. "Pour moi, c'est surtout une question de bon sens pour nous tous", a-t-il affirmé. "Martín a fait la même chose en Autriche. Ici, Bastianini, je ne sais pas où il voulait aller. Il y avait cinq motos et, lui, il était complètement à droite avec une vitesse plus élevée par rapport aux quatre qui étaient sur sa gauche et il pensait que ça passerait, franchement… À mon avis, ça n'est pas tellement une question de durcir les punitions, il faut le comprendre tout seul."

La pénalité long-lap dont a écopé Bastianini n'a pas manqué d'être critiquée dimanche soir, mais comme en Autriche, Bezzecchi n'a pas souhaité la remettre en question. C'est surtout au sens des responsabilités des pilotes qu'il en appelle. "Je suis désolé qu'il s'agisse de Bastianini et qu'il s'agissait de Martín en Autriche, c'est bien d'essayer de bien s'entendre avec tout le monde, mais qu'est-ce que je dois faire ? Ça fait déjà deux fois que je me retrouve avec quatre ou cinq pilotes qui me rentrent dedans, franchement ça m'a aussi un peu cassé les couilles. Mais c'est à la direction de course ou qui de droit d'y penser, moi je cours et c'est tout."

Parmi les autres pilotes impliqués dans l'accident du premier virage, Johann Zarco ainsi que Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio, le binôme du team Gresini, n'ont pas déploré de blessures. Enea Bastianini, en revanche, souffre de fractures à la cheville et à la main et devra être opéré.

Bien que reparti grâce au second départ, Bezzecchi a ensuite connu une course difficile, notamment car il n'a pas pu utiliser le pneu avant medium qui était son premier choix. "Malheureusement, je n'ai pas réussi à refaire partir la moto, elle était très abimée et elle ne repartait pas, alors j'ai dû repartir avec ma seconde moto en mettant le pneu tendre à l'avant. Ça a été dur, entre la douleur physique et le fait que le pneu avant n'était pas le bon, ça n'a pas été simple, mais c'est comme ça."

C'était la conclusion d'un week-end compliqué de bout en bout pour Bezzecchi, très gêné par le faible grip offert par la piste et par un manque de motricité qu'il a eu du mal à contrer. En n'ayant sauvé que six points, son deuxième score le plus faible de la saison, il a vu son retard au championnat passer à 71 points sur Pecco Bagnaia, toujours leader, et 21 sur Jorge Martín, deuxième.