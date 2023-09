Bastianini va devoir être opéré pour deux fractures

Le départ chaotique du Grand Prix de Catalogne a fait bien des dégâts dans le clan Ducati, et c'est finalement Enea Bastianini qui est le plus touché alors que Pecco Bagnaia, malgré la violence de son accident, s'en sort plutôt bien.

À l'origine du carambolage survenu dans le premier virage, Bastianini a heurté Johann Zarco et entraîné un effet domino, avec la chute consécutive de Marco Bezzecchi, Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio. Lui-même touché par la Ducati de ce dernier, le #23 s'est certes relevé, mais il a par la suite rejoint le centre médical en scooter pendant que Bagnaia recevait les soins en piste et que le reste des concurrents rejoignait les stands, attendant le second départ.

Les examens passés sur le circuit ont révélé des blessures pour Bastianini, qui a dû être transporté à l'hôpital dans la foulée pour des suspicions de fractures qui ont été confirmées par les analyses pratiquées. Ducati a donné ce soir des nouvelles de son pilote, indiquant qu'il devrait subir deux opérations dans les prochains jours.

"Bastianini souffre d'une fracture non déplacée de la malléole médiale de la cheville gauche et d'une fracture sous-capitale du deuxième métacarpien de la main gauche", fait savoir l'équipe italienne. "Sa main et sa cheville ont été immobilisées avec un plâtre pour lui permettre de se rendre en Italie ce soir. Bastianini devra être opéré de la cheville et, pour accélérer son rétablissement, il subira également une opération de la main dans les prochains jours."

Enea Bastianini, à l'hôpital de Barcelone après l'accident du GP de Catalogne.

C'est un nouveau coup dur pour Enea Bastianini, dont le championnat a été largement gâché par un accrochage survenu dès la première course sprint, au Portugal. Alors involontairement envoyé au tapis par Luca Marini, il avait subi une fracture de l'omoplate droite et n'avait pu reprendre la compétition qu'au GP d'Italie, deux mois et demi plus tard, sans toutefois être encore en pleine possession de ses moyens.

Depuis, il n'a obtenu qu'une huitième place pour meilleur résultat, le samedi comme le dimanche. Outre le temps de piste perdu, il a témoigné de difficultés à s'adapter à la version 2023 de la Ducati et occupe le 18e rang du championnat avec 25 points.

Pénalisé par les commissaires pour avoir été jugé responsable de l'accident du premier virage, Bastianini avait reçu une pénalité long-lap, qu'il aurait dû appliquer pendant cette course s'il avait pris le second départ. Le panel de commissaires a donc précisé par la suite qu'il devrait écoper de cette sanction lors du prochain Grand Prix auquel il participera, celle-ci s'appliquant bien lors de la course du dimanche et non lors du sprint.