Championnat - Bagnaia reste large leader malgré son abandon

C'est finalement sans le leader du championnat que s'est disputé le Grand Prix de Catalogne. Lourdement tombé après un violent highside à la sortie du deuxième virage, Pecco Bagnaia a par la suite vu Brad Binder rouler sur ses deux jambes. L'Italien a été transféré au CHU de Catalogne pour être traité. Son état de santé est encore inconnu, même on sait qu'il est resté conscient. Pris dans une chute quelques instants plus tôt, Enea Bastianini a lui aussi été hospitalisé.

Les rivaux de Bagnaia n'ont pas tous profité de son absence. Jorge Martín a pris la troisième place alors que Marco Bezzecchi s'est classé au 12e rang et que Binder a abandonné. Bagnaia reste donc un solide leader avec une avance qui passe de 66 à 50 points. Bezzecchi reste à 71 points et Binder à 94.

Vainqueur ce dimanche, Aleix Espargaró se trouve à plus de 100 points et cinquième, après avoir gagné deux positions samedi. Le pilote Aprilia devance Johann Zarco, Luca Marini, Maverick Viñales, Jack Miller et Álex Márquez. Fabio Quartararo est toujours 11e, tandis que Marc Márquez est un lointain 19e.

VR46 conserve la tête au championnat des équipes devant VR46 et l'équipe Ducati officielle, toujours pénalisée par la longue absence de Bastianini en début de saison. La marque italienne domine toujours chez les constructeurs devant KTM, qui n'a plus que 12 points d'avance sur Aprilia, après les deux succès de la marque italienne en trois Grands Prix. À égalité avant cette course, les marques japonaises poursuivent leur lutte et Yamaha a repris l'avantage, pour la première fois depuis le GP d'Argentine.

Championnat pilotes après le GP de Catalogne (11/20)

Championnat équipes après le GP de Catalogne (11/20)

Championnat constructeurs après le GP de Catalogne (11/20)

Pos. Constructeur Points 1 Ducati 379 37 34 32 34 37 37 37 37 32 37 25 2 KTM 215 16 22 11 32 22 15 17 18 19 29 14 3 Aprilia 203 25 7 19 16 13 12 7 22 32 13 37 4 Yamaha 102 8 19 16 6 9 6 4 14 2 9 9 5 Honda 96 13 7 34 7 12 6 2 8 - 4 3