Quartararo sixième mais frustré : "J'ai pu voir tous nos problèmes"

Dans cette saison particulièrement délicate pour Yamaha, c'est surtout en course sprint que Fabio Quartararo est en difficulté. Avant d'arriver en Inde, il n'avait pris des points que deux fois dans cet exercice, après une neuvième place en Argentine et une troisième aux Pays-Bas. La sixième décrochée ce samedi aurait donc eu de quoi ramener le sourire au Français... mais c'est loin d'être le cas puisque le temps passé au contact des leaders lui a surtout permis de constater les faiblesses de sa moto.

"Je ne sais pas quoi dire", a commenté Quartararo. "En termes de résultat, c'était bien, c'est sûr, mais en termes de sensations, c'était mauvais, parce que j'ai pu voir tous nos problèmes, et ce sont les mêmes depuis longtemps. Au final, j'ai vu que je ne pouvais vraiment revenir sur ceux devant moi dans de nombreuses zones, mais on perdait du temps dans de nombreuses zones et je ne pouvais rien faire."

Ces faiblesses ont été illustrées par l'incapacité totale de Fabio Quartararo à résister à Marco Bezzecchi dans le dernier tour : "On perd beaucoup en termes de vitesses mais le turning que l'on avait, qui était bien meilleur que les autres, est beaucoup moins bon qu'eux maintenant, en termes de wheelie et d'adhérence."

"Sincèrement, je ne vois aucun point meilleur que les autres et c'est ce qui est assez difficile quand on est en course. Je revenais beaucoup entre le virage 1 et le virage 3, puis ils s'échappaient, je revenais... C'était un peu comme ça donc c'était vraiment frustrant."

Quartararo estime avoir pu rester dans le top 6 "en freinant super, super, super tard", cette prise de risque étant la seule solution pour décrocher un bon résultat : "Il y avait des flaques au virage 4 et je freinais comme si c'était normal. Au final, si on vérifie, notre rythme en course était à une demi-seconde du time attack pendant dix tours. On était vraiment à la limite mais la façon dont ils peuvent vraiment tourner, ouvrir l'accélérateur avec l'adhérence, ça fait une énorme différence par rapport à nous."

Malgré ce nouveau constat amer, le Champion du monde 2021 espère être en mesure de décrocher un résultat comparable dimanche : "C'est sûr que ce sera difficile mais on va devoir faire de notre mieux et évidemment essayer de nous battre pour le meilleur résultat possible. Mais ce sera une course difficile pour nous."

"Finir dans le top 6 serait un très bon résultat pour nous demain", a conclu Quartararo.