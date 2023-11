Aleix Espargaró limité par l'hématome : "Tout était plein de sang"

Aleix Espargaró a tenté de disputer le Grand Prix du Qatar mais a vite dû renoncer. Percuté par Miguel Oliveira dès le premier tour en course sprint, le pilote Aprilia souffre d'une petite fracture sur la tête de la fibula de sa jambe gauche mais il a reçu le feu vert de l'équipe médicale du MotoGP pour rouler dimanche.

Espargaró a bouclé cinq tours pendant le warm-up mais n'a pas pu en faire beaucoup plus en course puisqu'il a abandonné à la fin du sixième tour. Parti 16e après avoir été pénalisé pour un coup porté à Franco Morbidelli samedi, il a perdu deux places dans le premier tour mais a réussi à prendre l'avantage sur Joan Mir puis son frère, Pol, avant de renoncer en raison du manque de force provoqué par l'hématome.

"J'ai une fracture assez importe sur la fibula", a expliqué Espargaró. "Le problème n'est pas vraiment la fracture, c'est que tout est plein de sang, et les ligaments, les muscles, tout. [...] J'ai pris une tonne de médicaments pour essayer d'éviter la douleur parce que dans la matinée, c'était impossible de rouler à cause de la douleur."

"En course, je n'avais pas mal, mais je n'avais pas de force dans le pied parce que tout était plein de sang. Le pied était complètement bloqué et j'ai décidé de revenir au garage. C'était impossible de remonter. C'est dommage parce que j'étais très fort depuis vendredi ici, et [samedi], quand Miguel m'a percuté super fort au niveau de la jambe, j'ai immédiatement su que j'avais quelque chose de cassé, donc j'essaierai à nouveau à Valence... si je le peux."

Oliviera, qui s'est fracturé l'omoplate droite dans la chute, a déjà déclaré forfait pour le dernier rendez-vous de la saison en fin de semaine. Álex Rins doit de son côté passer des examens avec l'espoir de faire son retour pour une dernière course sur la Honda de l'équipe LCR avant de rejoindre Yamaha. Avec l'absence d'Oliveira, on sait déjà qu'aucune course de la saison 2023 n'aura débuté avec l'intégralité des titulaires au départ, tant les blessures ont été nombreuses cette année.