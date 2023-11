LCR "croise les doigts" pour un retour d'Álex Rins à Valence

Álex Rins a connu une saison 2023 riche en émotions entre son succès à Austin, l'unique pour Honda cette année, et sa grave blessure à la jambe droite après une chute au Mugello, dont les conséquences se font encore ressentir cinq mois plus tard.

Le pilote espagnol s'est fracturé le tibia et le péroné, ce qui a nécessité deux opérations dans les jours qui ont suivi l'accident et une longue convalescence, au cours de laquelle une partie de son pied s'est révélée très douloureuse, tandis que l'autre était totalement privée de sensations. Remonté sur une grosse cylindrée en septembre, il a tenté un retour au GP du Japon mais a dû renoncer après les premiers essais.

Deux semaines plus tard, Rins a pu disputer le GP d'Indonésie et prendre une neuvième place encourageante mais le week-end suivant, en Australie, la douleur est devenue trop forte et il a encore déclaré forfait le samedi matin.

Une nouvelle opération s'est avérée nécessaire, pour une hernie et un syndrome des loges, ce qui l'a contraint à renoncer aux déplacements en Thaïlande, en Malaisie mais aussi au Qatar, l'épreuve qui aura lieu en fin de semaine. Rins pourrait donc retrouver son équipe à Valence, pour un ultime week-end sur la Honda avant de rejoindre Yamaha la saison prochaine.

"Pendant que nous serons au Qatar, il devrait passer un examen", a expliqué Lucio Cecchinello, le patron de l'équipe, au site officiel du MotoGP. "[Ce sera] pendant que nous serons au Qatar ou le lundi de la semaine de Valence. On en saura plus à partir de là. On croise les doigts et on verra quel sera le résultat de l'examen."

Cet été, durant l'une de ses visites dans le paddock alors qu'il était encore convalescent, Álex Rins avait estimé que rouler en étant trop diminué n'avait "pas de sens", tout en exprimant son souhait de "revenir le plus vite possible" pour aider LCR.

À l'approche de leur séparation, Cecchinello n'a aucun doute sur la volonté de l'Espagnol de piloter la Honda à Valence. "Il s'ennuie ! [rires] Il m'a dit 'Lucio, j'aimerais vraiment revenir, je m'ennuie chez moi.' Évidemment, il a une famille fantastique, un enfant fantastique, mais c'est un compétiteur, il aimerait être sur les courses."

Si Rins ne peut pas rouler à Valence, cela voudra dire qu'aucune course n'aura été disputée avec l'intégralité des titulaires cette année, tant les blessures ont été nombreuses. En attendant ce potentiel retour, Iker Lecuona sera aligné à Losail, après avoir déjà remplacé son compatriote à Silverstone, au Red Bull Ring, à Barcelone et à Sepang. Stefan Bradl, le pilote d'essais de Honda, avait quant à lui assuré l'intérim à Assen, Buddh et Motegi.