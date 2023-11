Envoyer Bastianini chez Pramac coûterait "des millions" à Ducati

Ces derniers jours, des rumeurs ont évoqué la possibilité que Jorge Martín et Enea Bastianini échangent leurs places l'an prochain, en cas de victoire du pilote Pramac au championnat. L'actuel titulaire de l'équipe Ducati officielle a réagi de la meilleure des manières en remportant le Grand Prix de Malaisie, ce qu'il a lui même qualifié de "petit message" envoyé à sa direction. Mais selon Carlo Pernat, sa place est de toute façon assurée depuis la fin de l'été.

"Cette victoire ne change rien", a assuré Pernat à Canal+. "Je le répète, je l'ai beaucoup dit aux autres, je le dis officiellement : Enea Bastianini a contrat signé le 30 août. Au début, son contrat était pour deux ans, 2022 et 2023, mais en août 2023, Ducati devait dire officiellement, avec un document, s'il allait chez Pramac ou s'il était confirmé dans l'équipe officielle. Le 30 août, ils ont fait la lettre officielle dans laquelle il était confirmé dans l'équipe officielle."

"Je confirme que le contrat est dans mon coffre-fort, et aussi dans le coffre-fort de Ducati ; c'est signé, pour moi ça ne change rien", a ajouté Pernat, comprenant cependant que Ducati puisse avoir une volonté de changement... à laquelle il devrait s'opposer : "Si Martín gagne le Championnat du monde et que Ducati vient me voir pour dire 'Nous devons faire ça, etc', on peut parler. Mais parler ne signifie pas changer d'idée. Enea veut rester dans l'équipe, le contrat est très, très clair, il n'y a pas de possibilité de changer."

S'ils viennent me dire 'Carlo, trois millions d'euros et tu vas chez Pramac avec la moto officielle', je dirai 'Enea, que veux-tu faire ?' Mais je sais qu'Enea veut rester.

Le départ de Marc Márquez de chez Honda, alors qu'il devait rouler pour la marque japonaise la saison prochaine, démontre cependant que les contrats servent autant à lier les pilotes à leur équipe qu'à planifier les conditions d'un départ, avec différentes clauses. Pernat prévient Ducati qu'un changement des modalités de l'accord actuellement en place coûterait très cher à la marque.

"Je vois que le monde a complètement changé. Mais le contrat officiel, avec les avocats, est un contrat officiel. Si tu veux casser ce contrat, ça coute des millions et des millions d'euros. [...] Fin août, je suis allé chez KYT, Alpinestars, chez Tissot [les sponsors de Bastianini]. J'ai dit qu'il y avait un contrat [...] dans une équipe officielle, parce que j'ai le papier. S'il n'est pas dans l'équipe officielle, [la valeur pour les sponsors] est [réduite] de moitié. Si on ajoute les avocats, ce sont des millions d'euros."

"S'ils viennent me dire 'Carlo, trois millions d'euros et tu vas chez Pramac avec la moto officielle', je dirai 'Enea, que veux-tu faire ?' Mais je sais qu'Enea veut rester dans [l'équipe] Ducati officielle."

Carlo Pernat défend âprement les intérêts d'Enea Bastianini

Pendant le week-end, Paolo Ciabatti a pourtant entretenu les rumeurs. Le directeur sportif de Ducati a qualifié les performances de Martín de "réalité que [la marque devrait] envisager" tout en précisant que "aucune décision n'a été prise" pour le moment. Davide Tardozzi a par la suite assuré que Ducati avait toujours la liberté de faire des échanges de pilotes entre son équipe officielle et Pramac.

"Le fait est que les pilotes appartiennent à Ducati, ils ont des contrats Ducati", a déclaré le team manager de l'équipe officielle à TNT Sports. "Sincèrement, nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous décidons les choses, nous pouvons changer les choses, nous pouvons rechanger les choses, tout peut arriver."

Des "réflexions" en cours chez Ducati

Ciabatti a préservé le mystère après la victoire de Bastianini. "Nous essayons d'être pragmatiques", a confié l'Italien à Sky Sport. "Il est vrai que Jorge a fait et continue de faire une saison exceptionnelle, très rapide, et il est vrai également que jusqu'à ce week-end, Enea avait connu une saison en-deçà des attentes. Évidemment, ça n'était pas de sa faute, car il a été victime de deux accidents. Et puis, s'adapter à une moto différente, dans une équipe différente de celle de l'année dernière, avec un chef mécanicien avec lequel il a dû s'habituer à travailler, cela n'a sans doute pas facilité non plus la partie [du championnat] lors de laquelle son physique était au point mais où il lui manquait encore probablement des automatismes."

"Nous avons un contrat avec Enea pour l'année prochaine, nous l'avons confirmé le 31 août, et nous l'avons fait pour lui apporter de la confiance dans un moment difficile. Il est vrai également que Martín réalise un championnat exceptionnel, donc cela fait naître quelques réflexions, que nous affronterons cependant le moment venu. Pour le moment, l'important était de retrouver Enea, la course d'aujourd'hui l'a démontré et j'espère que les deux prochains Grands Prix le démontreront également."

Paolo Ciabatti

S'il assure qu'elle n'aura pas de conséquences sur son avenir, Pernat accueille lui aussi avec joie la prestation de Bastianini dimanche, à la fin d'une année marquée par deux grosses blessures et des difficultés d'adaptation à la Ducati.

"Une victoire très forte, dont on avait besoin", a résumé l'agent de Bastianini. "La saison a été mauvaise. Les cinq premiers Grands Prix manqués après [sa chute] en course sprint [à Portimão], ça a fait beaucoup, surtout avec la fracture [de l'omoplate]. Il ne pouvait pas s'entraîner. Après, il est encore tombé, cette fois c'est lui qui a fait une petite erreur à Barcelone. Cinq plus trois [week-ends manqués], ça fait huit, fois deux [avec les sprints], ça fait 16 !"

"Après, c'est la moto 2023 qui est un peu difficile à mettre au point, honnêtement. Il a une équipe totalement nouvelle, avec un chef [mécanicien] changé, et il a été difficile de trouver le feeling, mais on y est arrivés. Déjà, vendredi, on a vu qu'on a un peu modifié la moto d'une façon qui convient à Enea. Il a une façon de piloter qu'il ne peut pas changer. Si tu change de façon de piloter, tu ne fais rien sur cette moto."

"On l'a vu à 100%. Il a fait un bon départ, il a eu un bon rythme. [...] Même en course sprint, il était quatrième mais il pouvait probablement faire quelque chose de plus. Mais sur le moment, c'était bien face à son coéquipier, c'était différent."

Avec Léna Buffa