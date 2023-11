Quatre pilotes, dont Zarco, avertis pour la pression du pneu

La règle liée à la pression de pneu a beaucoup fait parler lors des dernières courses, entre les critiques répétées des pilotes et l'épée de Damoclès qu'elle représente pour les prétendants au titre puisque Jorge Martín a roulé sous la pression autorisée au GP de Thaïlande, une infraction commise à son tour par Pecco Bagnaia deux semaines plus tard en Malaisie. Les deux hommes sont sous le coup d'une pénalité de trois secondes s'ils roulent encore avec une pression trop basse à Valence.

À Losail, quatre pilotes ont reçu un avertissement après l'arrivée, pour avoir passé plus de 50% de l'épreuve sous le seuil fixé par Michelin à l'avant. Johann Zarco, Augusto Fernández, Jack Miller puis Álex Márquez sont concernés, mais puisqu'il s'agissait de leur première infraction depuis la mise en place de la mesure, à Silverstone cette année, chacun s'en est tiré avec un simple avertissement.

Au total, 18 pilotes ont été avertis depuis qu'une pression minimale est imposée, dont 14 qui devraient être au départ à Valence, et 15 si Iker Lecuona doit encore remplacer Álex Rins. Parmi ces pilotes, un seul, Aleix Espargaró, a commis une deuxième infraction entraînant une pénalité en temps, à Buriram.

Parmi ces pilotes figure Marco Bezzecchi, qui a ajouté sa voix au concert de critiques contre la mesure en début de week-end, espérant qu'elle sera corrigée pour la saison 2024. Les pilotes estiment qu'une pression trop élevée réduit la surface de contact du pneu, ce qui les fait glisser. Une pression plus basse améliore l'adhérence et Michelin veut garantir l'intégrité de ses gommes, mais le pilote VR46 estime que la limite a été placée trop haut.

"C'est sûr que ce serait plus facile pour nous, et aussi pour notre équipe, d'essayer de tout bien faire et de nous donner de bonnes sensations de pilotage", a déclaré Bezzecchi. "Je comprends Michelin, qui dit que c'est pour la sécurité, mais je pense qu'ils ne comprennent pas comment c'est sur la moto, et c'est aussi pour notre sécurité. C'est très risqué et vraiment merdique, vraiment ennuyeux pour piloter. On ne peut pas doubler, on ne peut pas se rapprocher de qui que ce soit devant, et la course devient longue et ennuyante. Normalement, on s'amuse sur la moto. Pour moi, ce serait sympa [de modifier la règle] mais ça ne dépend pas de moi."

"Tout le monde semble très flexible sur ce sujet mais j'espère que pour l'an prochain, ils pourront peut-être essayer de trouver un équilibre", a-t-il ajouté. "Je l'espère."

Pilotes contrôlés sous la pression autorisée