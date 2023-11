Pression de pneu : Pecco Bagnaia grille à son tour son joker

En arrivant à Sepang, Pecco Bagnaia et Jorge Martín savaient que le règlement imposant une pression de pneu minimale, à respecter pour au moins 50% de la course principale et 30% du sprint, pourrait avoir une influence sur la course au titre. Alors que des disqualifications sont à l'ordre du jour pour 2024, le règlement prévoit pour le moment un avertissement à la première infraction, puis des pénalités en temps à partir de la deuxième.

Martín avait utilisé son joker au GP de Thaïlande, après avoir passé la quasi totalité de la course avec le champ libre, la pression ayant tendance à monter lorsqu'un pilote se trouve dans le sillage d'un rival. Ce dimanche, c'est Bagnaia qui a reçu un avertissement, après avoir lui aussi passé la majeure partie de l'épreuve sans moto juste devant la sienne pour finalement terminer troisième.

Les deux pilotes ayant désormais été avertis, ils sont sous le coup d'une pénalité de trois secondes en cas de récidive intervenant lors des deux derniers week-ends de compétition de la saison, au Qatar puis à Valence.

Bagnaia n'est pas le seul pilote à avoir reçu un avertissement ce dimanche. Enea Bastianini, vainqueur de la course, Luca Marini, Iker Lecuona, remplaçant d'Álex Rins, et Álvaro Bautista, engagé en wild-card ce week-end, ont également effectué plus de la moitié de la course avec une pression trop basse. Il s'agissait de la première infraction pour chacun de ces pilotes, et aucun n'a donc reçu de pénalité en temps.

Moins de risques à Losail et Valence

La fin de saison approchant et avec des bénéfices plus faibles à utiliser une pression basse à Losail puis à Valence, les pilotes savaient qu'ils pouvaient se permettre une infraction au règlement ce week-end. Fabio Quartararo a d'ailleurs admis avoir joué avec la limite, sans pour autant recevoir d'avertissement.

"Vu qu'on n'a pas eu d'alerte, on a vraiment joué très, très bas", a expliqué le Français, cinquième à l'arrivée. "Je ne sais même pas si j'étais en dessous mais je pense que la pression des pneus était très bonne. Je n'ai pas eu de problème donc on va essayer de jouer au Qatar. De toute façon, on a un [joker] donc même si on est en dessous, ce n'est pas très grave."

"Je pense qu'il fera moins chaud au Qatar, à Valence il fera super froid donc ce ne sera pas vraiment un problème", a ajouté le pilote Yamaha. "Sur cette piste, on pouvait jouer avec le [joker]."

Pilotes contrôlés sous la pression autorisée :