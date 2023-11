Devancer Martín à la régulière, la petite victoire personnelle de Bagnaia

Le GP de Malaisie a quasiment offert un statu quo au championnat, et quand on se trouve en tête c'est plutôt une bonne nouvelle. Vainqueur des cinq sprints précédents, Jorge Martín a cette fois été battu dans l'exercice, même s'il a encore reprise deux points à Pecco Bagnaia. Mais dimanche, cela a été l'inverse et l'Italien a finalement réussi à quitter Sepang avec une avance augmentée d'un petit point.

La réaction du pilote Pramac Racing en dit long sur le poids que cette unité grappillée par le champion en titre peut avoir, à deux semaines du tomber de rideau. Bagnaia, lui, ne se fait pas d'illusion sur l'esprit de compétition de son adversaire, mais il sait que lui opposer la résistance dont il a été capable aujourd'hui était essentiel. Solide en piste tout au long du week-end, avec notamment son retour en pole position, il a finalement battu de sept secondes son adversaire à l'arrivée du Grand Prix et franchi un autre pas vers un second sacre.

Voici l'analyse livrée par Pecco Bagnaia à l'arrivée de cette course, remportée par son coéquipier Enea Bastianini, devant Álex Márquez, lui-même vainqueur du sprint samedi.

Pecco, tu viens bien sûr sur les courses pour gagner, mais tu dois malgré tout être très satisfait après ce double podium au sprint et en course principale, même si Enea Bastianini et Álex Márquez avaient un petit quelque chose en plus ?

Je suis satisfait du travail réalisé, pas complètement du résultat car je préfère être plus devant. Il faut malgré tout qu'on s'estime contents. On a réussi à finir le week-end en n'ayant augmenté notre avance que d'un point par rapport à quand on est arrivé, mais les sensations sont enfin de retour après Barcelone. J'ai fait la pole position, j'ai pu pousser fort au départ et tout s'est bien passé, à part hier quand j'ai commencé à avoir un petit souci à l'avant pendant le sprint, avec du chattering. Je ne suis pas content de ça, mais aujourd'hui ça s'est plutôt bien passé.

La lutte contre Jorge a été bonne. J'ai réussi à creuser l'écart sur lui pendant la course, puis j'ai tout essayé pour rejoindre les deux autres, mais j'avais une sensation étrange à l'avant au freinage. J'avais beaucoup de blocages, de mouvements. Peut-être à cause de la chaleur, je ne sais pas, c'était étrange.

J'ai tout essayé aujourd'hui, mais ma bagarre avec Jorge nous a fait perdre un peu de temps. Ensuite, j'ai tenté de pousser pour les rattraper mais c'était très risqué. J'ai tout essayé mais le plus important c'était de finir devant Jorge sans qu'aucun de nous n'ait de problème. Je l'avais déjà devancé dernièrement, mais il avait eu des soucis donc c'est la première fois depuis l'Autriche que je le devance à la régulière. C'était très important d'y arriver avant le Qatar.

Tu dis qu'il était très important de devancer Jorge Martín et tu y es arrivé en répliquant à deux dépassements de sa part. Comment t'y es-tu pris ?

Jorge était très bon à l'entrée du virage 14 et il m'a dépassé, mais il était très large donc j'ai juste essayé de décroiser. Il était très important de ne pas lui permettre de me devancer, d'autant que je ne m'attendais pas à ce qu'il ait ce rythme. En voyant l'écart que j'ai ensuite creusé, je pense que je l'aurais de toute façon devancé. Mais il était très important de gagner cette lutte contre lui et c'était aussi amusant.

Et au quatrième tour, tu l'as passé en lui faisant l'extérieur au virage 5…

J'avais essayé en Thaïlande, sans y arriver, mais il était important d'enfin le faire. Je suis content ! Passer à l'extérieur, c'est toujours plus sympa qu'un dépassement normal.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Pecco Bagnaia estime qu'il était risqué d'essayer de rattraper les deux premiers au Grand Prix de Malaisie.

Tu avais dit qu'on ne parlerait pas du championnat avant le Qatar : on y sera la semaine prochaine, alors qu'en penses-tu à présent ?

Eh bien, il va falloir qu'on attende jusqu'à Valence ! Quatorze points d'avance, c'est mieux que rien, bien sûr, et mieux qu'être derrière, mais ça n'est pas tant que ça. Si c'était une saison normale, avec une seule course par week-end, ce serait une bonne avance à gérer, mais avec 37 points en jeu chaque week-end, ça n'est pas beaucoup, c'est une très petite avance.

Je pense qu'il va être très important de creuser encore l'écart. Certes, 14 points c'est bien, mais ça n'est absolument pas suffisant, alors il va être important de réussir à faire un bon week-end. Je suis très content qu'Enea soit de retour avec cette performance qui va clairement nous aider à progresser, et je suis très content d'aller au Qatar. C'est une bonne piste pour nous.

Que t'apporte un week-end comme celui-ci, où au final tu n'as pas gagné ?

Je me sens comme on se sent quand on fait troisième, justement. Je suis un peu déçu parce qu'à mon avis on aurait pu avoir l'ambition de se battre pour les deux premières places. Mais j'ai perdu un peu de temps au début et pour essayer d'aller les chercher, j'ai eu beaucoup de mouvements à l'avant. C'était vraiment risqué d'essayer de les rattraper et parfois, il vaut mieux terminer derrière.

Tu penses que Jorge accuse le coup ?

Non, je ne crois pas. À mon avis, quand on arrivera au Qatar la situation sera exactement la même.

Et toi, sachant que tu as l'expérience de l'année dernière ?

La pression est là. Elle est toujours là et c'est bien comme ça. C'est ce qu'il y a de bien, ça veut dire qu'on est bons. C'est un luxe d'avoir cette pression.